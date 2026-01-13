Az utakat beterítő hóolvadék gyorsan megfagy a kerékjáratokban miután lerakjuk estére az autót és kint parkolunk. Ha pedig ez minden nap megtörténik, idővel vastag, kemény jégréteg alakulhat ki a kerekek környékén, ami kifejezetten balesetveszélyes.

Az egyik legnagyobb gond, hogy a kerékdobba fagyott hó akadályozhatja a kerék szabad mozgását. Kanyarodáskor, vagy nagyobb úthibán áthajtva, a kerék beleérhet a jégbe, ami furcsa hangokat, rángatást, sőt szélsőséges esetben irányíthatatlanságot okozhat.

Előfordulhat az is, hogy a jég annyira felgyülemlik, hogy a kormány nehezebben fordul el, különösen alacsony sebességnél vagy parkoláskor.

A kerékdobban összegyűlt hó és latyak bejuthat a féknyergek, féktárcsák környékére, ahol megfagyva rontja a fékhatást, sőt a fékvezetékeket is megrongálhatja az éles, fagyos massza.

Bár menet közben a fékek hője gyorsan leolvasztja a jeget, rövidebb utaknál vagy városi használatnál előfordulhat, hogy a fék nem úgy reagál, ahogy kellene – ez pedig kritikus lehet.

Nem elhanyagolható a karosszéria és a műanyag elemek sérülése sem

A megfagyott hó feszíti a kerékdob burkolatait, patentjeit, és akár le is szakíthatja azokat. Amikor a jég menet közben leválik kárt tehet a sárvédőben, a lökhárítóban, vagy akár a mögöttünk haladó autóban is.

A megoldás meglepően egyszerű, mégis sokan elfelejtik: havas, latyakos úton tett hosszabb út után érdemes rászánni pár percet, és ellenőrizni a kerekeket. Ha lehetőség van rá, óvatosan el kell távolítani a felgyülemlett havat és jeget – természetesen úgy, hogy ne sérüljenek a műanyag elemek. Egy fedett parkoló vagy garázs szintén sokat segíthet, mert a jég lassan leolvad, mielőtt komolyabb problémát okozna.

A legjobb megoldás a melegvizes gőzborotva, ami pillanatok alatt megszabadítja autónkat a veszélyes tehertől.

A kerékdobba fagyott hó tehát messze nem csak esztétikai kérdés. Egy apró figyelmetlenség is elég ahhoz, hogy a téli közlekedés még veszélyesebbé váljon, miközben néhány perc odafigyeléssel sok bosszúságot és akár egy balesetet is meg lehet előzni.