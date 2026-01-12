Szokatlan látványra lett valaki figyelmes szombat hajnalban Budapesten, a Lehel utca és a Róbert Károly körút sarkán. A leírás szerint reggel 6-kor készült fotón csak annyi látszik, hogy egy autó az egyébként forgalmas, de ekkor kihalt szakaszon megállt az út szélén, mögötte pedig egy férfi lapátol valamit.

Az eredetileg a Redditen megjelent kép készítője azt gondolta, hogy valaki havat lapátol az autójába, és tény, hogy megtévesztő lehet a látvány, ugyanis fehér a lapáton lévő anyag, de a csomagtér tartalma is. Valójában azonban nem ez történik: a magyarázatot a szereplők melletti narancssárga konténer adja.

Ilyen narancssárga dobozokkal az év ezen időszakában több helyen is találkozhat az, aki nyitott szemmel jár Budapesten, funkciójuk pedig az, hogy útszóró sót vagy valamilyen alternatív síkosságmentesítő tároljanak benne. Havazás vagy ónos eső esetén így nem kell mindig a központi raktárba visszamenni ezért, helyi szinten a csúszós felületek kezelése, illetve megelőzése gyorsabban megoldható a tárolónak köszönhetően.

Feltéve persze, ha van só a tárolóban, és nem történik vele az, amit szombat reggel megörökítettek. Emberünk nem csak szabálytalanságot követett el a tároló megdézsmálásával, de a síkosságmentesítést is akadályozza. A fővárosban egyébként a sík közúti szakaszokon néhány éve, a parkokban pedig bő egy évtizede alternatív anyagot hasznának síkosságmentesítésre Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze szerint.