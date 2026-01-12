Egy kampány keretében ittas járművezetőkre vadásztak a rendőrök, amikor január 2-án egy csigalassúsággal haladó autó szúrt szemet nekik a belgiumi Antwerpen városában – írja az Oddity Central.

A jármű valamivel az ellenőrzési pont előtt állt meg, ám az egyenruhásoknak már messziről feltűnt, hogy a járművezető túlságosan alacsony és fiatal lehet. A félelmük hamar be is igazolódott: egy 12 éves fiú ült a volánnál, az édesapja mellett.

Az anyósülésben ülve gyorsan magyarázatot is adott az apa a szokatlan felállásra.

Túl sokat ittam, ezért bíztam rá a fiamra, hogy vezesse hazáig az autót

– vallotta be.

Érdekesség, hogy a hátsó üléssoron a fiú édesanyja és a két testvére ült, de még az érvényes jogosítvánnyal rendelkező nőnek sem voltak ellenérzései azzal kapcsolatban, hogy a kiskorú fia vezet.

A hatóságok beszámolója szerint nem érkezett bejelentés arról, hogy balesetet okoztak volna, őket viszont „megdöbbentette a helyzet”. A vezetésre nyilvánvalóan nem alkalmas gyereket engedély nélküli vezetésért, az apját pedig járművezetés tiltott átengedéséért bírságolták meg. Az ügyük a bíróságon fog folytatódni.

Aznap este végül úgy jutott haza a család, ahogy amúgy is kellett volna: az édesanya vette át a volánt.

Akármennyire meghökkentő, nem egyedülálló esetről van szó – van, aki még az interneten el is dicsekedett azzal, hogy a gyereke már autót vezet: