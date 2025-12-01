Nagy hibát követett el egy spanyolországi édesanya, aki nemcsak megengedte a mindössze 10 éves kisfiának, hogy vezesse a Renault-ját. Az október 19-i jelenet nem nyomtalanul történt meg, ugyanis a nő a gyerek manőverezgetését videóra vette, majd a felvételt megosztotta a közösségi médiában – írja a Car and Driver.

Habár több mint egy hónappal ezelőtti kihágásról van szó, a gipuzkoai hatóságok csak nemrégiben zárták le a nyomozást. Függetlenül attól, hogy a videó alapján nem is egy forgalmas, hanem talán egy parkolóban történt – igaz, ránézésre ott több kamion is parkolt –, nagyon súlyos következményeket vonhat maga után az irúni eset.

Különösen úgy, hogy a nő később megpróbálta törölni a felvételt, csakhogy akkor már késő volt, ugyanis a hatóságok speciális egysége megszerezte.

Az ominózus felvétel itt tekinthető meg:

a videó a hirdetés után indul

A nőnek várhatóan közúti biztonság elleni bűncselekményben való bűnrészesség miatt kell felelnie. Mindemellett közlekedési szabálysértéssel is vádolhatják, ami börtönbüntetéssel, valamint vezetéstől való eltiltással járhat. Mivel a volán mögé ült fiú még nem töltötte be a 14. életévét, nem vonható felelősségre, tekintve, hogy jogi értelemben még nem tekinthető kellően érettnek.

Korábban előfordult, hogy hasonló szituáció balesettel ért véget: