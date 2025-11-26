Bizarr jelenet bontakozott ki a napokban a texasi San Antonio városában. Akik kívülről látták az eseményeket, azok csak annyit tapasztalhattak az egészből, hogy egy ezüstszínű szedán hatalmas sebességgel tolat, majd vesz egy éles kanyart, és miközben lekoccol egy platós teherautót, kirepül a sofőrülésből egy kisgyerek. Mindez videón így nézett ki:

A nem éppen normális eseménysorozat azzal kezdődött, hogy egy 25 éves nő, név szerint Ladeja Pickett épp a házát díszítette fel karácsonyi dekorációval. Ekkor kért meg egy gyereket, hogy kicsit álljon már arrébb az autóval. A fiatalkorú, aki még nincs is tíz éves, szót fogadott a nőnek (aki egyébként a beszámolók szerint nem is az anyukája), és arrébb állt – ahogy az fent is látható.

Az eset után a nőt letartóztatta a helyi rendőrség, de azt nem mondták el, pontosan mivel vádolják. Texas államban egyébként nem ritka látvány a pelyhedző állú fiúk és ifjú lányok látványa a volán mögött, ugyanis a megfelelő dokumentumokkal már 15 éves kortól elkezdhetnek vezetni – persze csak szülői kíséret mellett.