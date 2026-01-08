Az út közepén állva akadályozta a forgalmat egy Volkswagen Tiguan az angliai Birminghamban: amellett, hogy tiltott helyen állt, egy üzlet bejáratát is eltorlaszolta – írja a Metro.

Habár a tulajdonosa egy ideig nem tért vissza, a Volkswagen nem sokáig jelentett akadályt, ugyanis érkezett egy targoncás, aki egy füst alatt felemelte, majd egy szabad parkolóhelyre be is tette az autót.

Forklift driver finds way to deal with badly parked car A forklift driver was spotted picking up and moving a car which was blocking a lorry’s entrance for deliveries. Local worker Ahmed Hussain was left in stitches after he spotted the entire car being lifted out of the way for a truck to enter a yard in Digbeth, Birmingham. The 28-year-old was out on a job when he spotted a Volkswagen Tiguan SUV in a no-parking zone, which blocked the entrance to a business yard. Ahmed, who works for Haven Autocare, watched on as the worker lifted the vehicle out of the way. Posted by Metro on Tuesday 6 January 2026

A férfi, aki készítette a felvételt, el is nevette magát a látottakon, igaz, később az arrébb rakott autó riasztója is megszólalt. A férfi úgy véli, a targonca ugyanahhoz a céghez tartozott, mint a felvételen megjelenő, áruszállító teherautó is.

Néhány éve kevésbé szerencsés véget ért, amikor egy dühös gazda a targoncájával tett odébb egy, a birtokára parkoló Opelt, ugyanis annyira elfajult az affér, hogy bírósági ügy lett belőle: