Mint arról akkoriban a Vezess beszámolt, egy brit farmert jócskán kiakasztott két fiatal a birtoka előtt, aminek az lett a vége, hogy az idősebb férfi targoncájával tessékelte ki az Opel – az Egyesült Királyságban Vauxhall – Corsájukat. A közösségi médiában a konfliktusról készül videó megjelenése után sokan vélték úgy, hogy az egyik fiatal elsodrásával végképp túllőtt a célon a földműves. Végső ítélet viszont csak nemrég született, az összetűzésből ugyanis bírósági ügy lett, ráadásul a bonyolultabb helyzeteket vizsgáló koronabíróságon.

A bíróságon az 57 éves farmer, Robert Hooper azzal védekezett, hogy csak a saját birtokát védte tettével. Védőjével együtt a Semayne-ügyként ismert, több mint 400 éves jogi precedensre hivatkozott, miszerint mindenkinek joga van megvédenie az otthonát. Hooper a négynapos tárgyalás lezárultával így megúszta a vádemelést, pedig felvétel bizonyította, hogy komoly kárt tett az autóban, illetve – véletlenül – megütötte annak ittas utasát, Charlie Burnst a targonca emelőivel – szúrta ki a Carscoops.

Hooper azt is állította, hogy a 21 éves Burns kétszer támadt rá ököllel, amikor először udvariasan megkérte őket arra, hogy távozzanak, mivel egy mozgalmas napon állták el az útját a farmon, mint arról a Guardian beszámolt. Az ütés következtében fel is hasadt az ajka. Ekkor figyelmeztette Burns mellett a sofőr Elliott Johnsont is arra, hogy ha nem állnak el az útból az autóval, akkor ő távolítja el azt onnan.

Úgy tudni, Burns mintegy 80-85 kilométert akart gyalogolni Dél-Tyneside felé, miután Low Force-vízesésnél iszogatott a barátaival és nem kevesebb mint hét üveg sört fogyasztott el. Ekkor futott össze barátjával, Johnsonnal a Durham megyei Newbiggin-in-Teesdale-ban elhelyezkedő farmnál, akinek továbbhaladását kettős defekt akadályozta.

A vád képviselője úgy fogalmazott, Hooper aznapi cselekedetei „teljesen irracionálisak” voltak, miközben a helyiek nagyon is egyetértettek a magát fenyegetett helyzetben érző férfi felmentésével. Az nem derült ki, hogy a Corsában keletkezett károkat végül ki fizette meg.