Nem az átlagembereknél, való igaz, de egyre nagyobb hangsúlyt kap az autók személyre szabása, ráadásul a jövőben további perspektívák nyílhatnak meg, amennyiben megvalósul a Porsche elképzelése, amit a CarBuzz vett észre.

Hasonlóval már évek óta kísérleteznek a BMW-nél, amivel tisztában vannak a stuttgartiak is, mint azt a még 2024 szeptemberében benyújtott, de csak tavaly decemberben közzétett szabadalmukban elismerték. A Porsche nem a fényezés színének megváltoztatása felől közelítette meg a kérdést, hanem egy speciális, „aktívan vezérelhető, optikailag változtatható” bevonat adná az alapot, amivel a karosszéria egyes részeit vonnák be.

A beltérben egy kamerával ellátott eszköz figyelné, milyen ruhában ül a jármű vezetője. Színt változtatni úgy lehet, hogy a felhasználó készít egy pillanatképet, majd azon kiválasztja azt a terület, ahol az újraalkotni kívánt szín látható. A rendszer meghatározná a kiválasztott terület színértékét, majd az adatokat továbbítaná a fényezésvezérlő felé.

Ezután elektromos stimuláció aktiválná a bevonatban lévő pigmentrészecskéket, külön-külön rétegeket használva a vörös, a zöld és a kék színhez, ezzel egy egészen széles árnyalatspektrumot lefedve.

Természetesen, ahogy a legtöbb szabadalmat, úgy a Porsche ötletét is érdemes fenntartásokkal kezelni, ugyanis a gyártók időről időre csak azzal a céllal nyújtanak be egy-egy szabadalmat, hogy így védjék magukat a konkurenciával szemben. A színváltós autók érkezése viszont ezzel együtt sem tűnik lehetetlennek: a BMW technológiája akár már 2027-től megjelenhet a sorozatgyártásban.

