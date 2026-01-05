Az autók akár ülések nélkül is működőképesek lennének, mégis előkelő helyen szerepelnek a legfontosabb alkatrészek listáján. Nem véletlen, hogy elképesztő fejlődésen mentek keresztül az évtizedek alatt, a padszerű kialakítástól elindulva a fűthető, szellőztethető, masszázsfunkcióval is ellátott darabokig.

Úgy tűnik, a területen van még potenciál, a General Motors (GM) pedig meg is próbálja azt kiaknázni, erre utal új szabadalmuk. Ötletük mozgatórugója tulajdonképpen az, hogy olyan üléseket akarnak készíteni, melyek minden utas számára kényelmesek, az egyéneknek azonban nem kell semmit sem csinálniuk ahhoz, hogy a lehető legkomfortosabbá váljon az ülésük.

Mindezt egy olyan rendszer segítségével érnék el, mely kicsit hasonlít az ülésekben már most is meglévő masszázsrendszerekre. Ennél a megoldásnál a levegőt az ülés kerete és a huzat között lévő speciális rétegbe pumpálnák, melyben sok légpárna található, és a test formájához igazodna, mennyire fújódik fel feszesre.

Ez lényegében kicsit olyan lenne, mint a Vissza a jövőbe-filmekből ismert testre igazodó kabát, csak itt épp az ülés igazodna ahhoz, aki beleül, mondhatni méretet is váltva. Mindez persze személyre szabható is lenne, ha valamiért nem tetszene az automata beállítás, és lehet feszesebbre vagy lazábbra is állítani a légpárnákat. Hasonlót egyébként korábban a Mercedes-Benz is csinált: Dynamic Multicontour nevű rendszerük az ülések oldalpárnáit fújta fel kanyarokban, javítva az oldaltartást.

A GM-szabadalomban szerepel az is, hogy az ötletüket nem kizárólag autóbelsőkben képzelik el: kiterjeszthetik akár az irodai székek univerzumára is.