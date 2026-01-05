Nyugodtan nevezhetjük a spanyol labdarúgó-válogatott oszlopos tagjának Sergio Ramost, lévén, hogy 2010-ben világbajnoki, 2008-ban és 2012-ben Európa-bajnoki címet nyert, míg további négy alkalommal a Bajnokok Ligája győztes csapatának tagja volt. Klubszinten is számos neves csapat színeit képviselte, a leghosszabb időt a Real Madridnál töltötte, ahol 2005-től 2021-ig játszott. Később a PSG-hez igazolt át, majd visszatért korábbi csapatához, a Sevillához; jelenleg a mexikói Monterrey játékosa.

Alig néhány éve még a Forbes listájára is felkerült a világ 100 legjobban fizetett sportolója közé, így mondhatni, megszedte magát az elmúlt két évtized alatt. A labdarúgók egyébként sem vetik meg az erős és dögös sportkocsikat, és a fentiek tükrében kevésbé meglepő, hogy Ramos sem lóg ki a sorból. A 39 éves labdarúgó az év elején a közösségi felületein újságolta el a követőinek, hogy gyűjteményét a Ferrari palettájának egyik legújabb tagjával, a 12Cilindrivel bővítette.

¡QUE CARO SALIÓ EL CAPRICHO! 🤑🚘



Sergio Ramos presumió en redes “un nuevo activo para la colección”.



El ex defensa de Rayados volvió a cumplir un “capricho” y sumó a su colección un Ferrari 12Cilindri, valuado en más de 11 millones de pesos. Motor V12, más de 830 caballos de… pic.twitter.com/q65crwAkvY — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) January 2, 2026

Ramos egy igazi ritkasághoz jutott hozzá, hiszen manapság már kevés gyártó mondhatja el magáról, hogy bevezet a kínálatába egy új V12-es modellt, a maranellóiak – szembemenve a fősodorral – mégis így tettek. Önmagáért beszél a 830 lóerős teljesítmény, amit 678 Nm-es nyomatékkal kombináltak, de nem mehetünk el szó nélkül a 2,9 másodperces gyorsulás (0–100 km/óra), valamint a 340 km/óránál is magasabb végsebesség mellett sem.

Az Auto Bild által kiszúrt, fehér bőrbelsővel kért szerzemény ára pillanatnyilag 400-425 ezer euró, azaz 154-163 millió forint között mozog.

