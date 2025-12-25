Alig akartak hinni a szemüknek a lengyelországi Zabrze lakói, amikor az utcákon nem kis feltűnést keltve vonult végig egy Leopard 1 típusú harckocsi advent negyedik, egyben utolsó vasárnapján. A Krakkótól északnyugati irányban nagyjából 90 kilométerre található kisvárosban készült felvételek ezután elárasztották a közösségi oldalakat, ahol a kék, fehér és zöld égősorokkal, valamint gömbökkel feldíszített monstrum láttán többen is „karácsonyi álcázást” kezdtek el emlegetni – írja a Bild.

A látványos felvonulás mögött a helyi katonai múzeum üzemeltetője, a Mała Armia Grupy Slask egyesület áll. „Ezúttal téli változatában mutatjuk meg a Leopardunkat” – írták a Facebook-oldalukon. Helyi beszámolók az ünnepi pompába öltöztetett tank a múzeum gyűjteményének része, amely az 1944 és 1989 közötti Lengyel Néphadsereg járműveit és a második világháború korabeli flottáját mutatja be. A rendőrség megerősítette, hogy az akció előre tervezett volt, így azt – összhangban a hatályos jogszabályokkal – be is jelentették.

Ho, ho, ho Merry Christmas🎅🎄 W tym roku nie odpuszczamy, więc tym razem prezentujemy naszego leoparda w jego śnieżnej odsłonie. Udało się wam upolować Mikołaja i jego sanie? 😏#hobby #zabrze #muzeum #leopard Posted by Mała Armia Grupa Śląsk on Saturday 20 December 2025

A tank ráadásul kötelező felelősségbiztosítással is rendelkezik, a kivilágítása is megfelelt az előírásoknak. Még arra is figyeltek a szervezők, hogy a körülbelül 40 tonnás járgány ne okozzon kárt az útfelületben, így a lánctalpához speciális gumibetéteket erősítettek.

