Különleges látványosságban lehetett része annak, aki a szombat kora esti órákban Nagykőrösön járt, ahol az előző két év után az idén már harmadszor rendezték meg a karácsonyi traktoros felvonulást. A Facebookon meghirdetett program keretében tucatszámra lepték el a kivilágított traktorok a Pest vármegyei települést, ahol nézők is szép számmal voltak jelen.

A képre kattintva galéria nyílik:

32 fotó

Ami a korábbiakhoz képest újdonságot jelentett, hogy a konvoj nemcsak végigment egy adott útvonalon (Kossuth Lajos utca – József Attila utca – Örkény út – Teleki utca – Szabadszállási út – Vásárszél utca – Temetőhegyi út – Ady Endre utca – Hangácsi utca – Szolnoki út) vonult végig, hanem a Szabadság tér és a Széchenyi tér környékén, a település karácsonyfájánál fel is sorakoztak, így ott bárki megcsodálhatta az ünnepi pompába borult monstrumokat.

A felvonulásról készült videó itt nézhető meg:

a videó a hirdetés után indul

Több környékbeli településről, többek közt Kocsérről és Tiszakécskéről is csatlakoztak a felvonuláshoz. Régebbi és újabb gépek is részt vettek az eseményen – ami a konkrét felhozatalt illeti, Zetor, MTZ, John Deere és Valtra márkájú traktorokat is lehetett látni. A sort egy Class kombájn vezette fel, de a végén egy IFA is volt. Az installációk között meghúzódott a Mikulás szánja is, amiről szaloncukrokat osztogattak a kilátogatóknak, akik a kiállítás helyszínén például forralt bort is ihattak.

Fénytraktorokkal azonban nemcsak Nagykőrösön, hanem a Hajdúságban is lehetett találkozni – erről az alábbiakban írt a Vezess: