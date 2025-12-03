Idén már útnak indultak több hazai nagyvárosban is a fényvillamosok, fénybuszok, és a MÁV és bevetette a fényvonatokat. Egy hajdúsági kisváros azonban tudta fokozni a dolgot:

december 3-án rendezték Hajdúböszörményben a Pulling Mikulást, ahol különböző mezőgazdasági gépek (főleg traktorok) öltöztek ünnepi díszbe.

A Hajdúböszörményi Traktorhúzó Egyesület a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karával közösen, immár nyolcadik alkalommal rendezte meg ezt a programot. A gyógypedagógus hallgatók feldíszitett traktorokkal és kamionokkal járták körbe a várost, ahol közösen énekeltek és táncoltak.

Egyébként a Traktorhúzó Egyesület tudod mit csinál, amikor éppen nem karácsonyfának öltöztetik járműveiket? Ezt: