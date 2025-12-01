Advent első vasárnapján ünnepélyes keretek között bemutatkozott Miskolc egyik legismertebb ünnepi látványossága, a már nyolcszor Európa legszebb adventi villamosának választott szerelvény. Idén a Diótörő díszleteibe öltözve 2026. január 6-ig közlekedik, és kilencedik alkalommal száll versenybe az Európa-bajnoki címért. Az évente százezer érdeklődőt vonzó különleges járműre bárki felszállhat, ugyanis menetrend szerint közlekedik.

A kívül-belül teljesen megújult Adventi Villamos idén 14. alkalommal indult útjára, minden eddiginél látványosabb kivitelben. A tavalyi, szintén óriási sikert aratott Csipkerózsika-kastély tematikájú villamos lebontása szeptember végén kezdődött, a 2025-ös dekorációs munkák pedig hat héttel ezelőtt indultak. Közel 400 méter fénycső ragyogja be a villamos külsejét, belül pedig több száz gömbdísz biztosít mesebeli hangulatot.

A dekoráció megvalósításán minden évben 15-20 fős, rendkívül összeszokott csapat dolgozik, az MVK Zrt. pedig számos szakterület összehangolt munkájával biztosítja a hibátlan működést – villamosvezetőktől jegyellenőrökön és diszpécsereken át egészen a járműgazdákig és kommunikációs szakemberekig.

A legnagyobb kihívás minden évben, hogy olyan díszítést alakítsanak ki, amely mozgó járművön is tökéletesen stabil, biztonságos és látványos. Az elkészült Adventi Villamost látva bátran mondhatjuk, hogy Miskolc idén is eséllyel pályázik arra, hogy immár kilencedik alkalommal elnyerje az „Európa legszebb adventi villamosa” címet.