A Toyota GR Yaris, ahogy a neve is sejteti, egy igazi méregzsák, a japán gyártó motorsportos részlege (Gazoo Racing – GR) által idén tovább frissített hot hatche funkcionális aerodinamikai csomaggal, versenypályás csapatásra hangolt automata sebességváltóval, 280 lóerős, háromhengeres, 1,6-os turbómotorral várja a sportosan vezető vásárlókat.

A frissített modellt bemutató televíziós reklámból ugyanakkor baj lett Ausztráliában, az illetékes hatóság, az Ad Standards ugyanis úgy vélte, a Toyota a kisfilmmel megsértette a Szövetségi Autóipari Kamara (FCAI) kódexének előírásait, veszélyes, felelőtlen vezetésre ösztönzi a nézőket, autósokat, ezért betiltotta annak televíziós sugárzását.

A reklámban a GR Yaris tényleg nem mindennapi dolgokat művel, előbb sivatagi úton csapat, hogy aztán ugratás közben vegye át a gyorsétteremben korábban, távolról megrendelt ebédjét, majd egy kikötőben pörög-forog, kétkerekezik az autó, mielőtt végül beállna egy GR86 és egy GR Corolla mellé.

A Toyota igyekezett megvédeni a reklámot, azzal érvelt, hogy a GR modellcsalád motorsportos hátterét akarták kidomborítani, de az alkotásban egyértelműen fantasztikus, valószerűtlen jelenetekben igyekeztek ezt megmutatni, nem a felelőtlen, ön- és közveszélyes vezetés népszerűsítése volt a cél, hanem annak demonstrálása, hogy egy „tehetséges vezető” akár ilyesmikre is képes lenne az autóval, erre utal a szlogen is, „Nice to know it could”. Tegyük hozzá, a reklámban is egy teljes autóversenyzői felszerelést viselő ember ül a volánnál.

A Toyota Australia ezzel együtt elfogadta a döntést, a reklám lekerült a tévék képernyőiről, a YouTube-on azonban továbbra is elérhető – íme, itt a betiltott reklám: