Az 1974-ben indult, és már kilenc filmnél tartó A texasi láncfűrészes franchise adta az ötletet a Toyotának, hogy a nyári szezonra egy horrorparódiát készítsen a 2024-es modellévű, Nightshade felszereltségű Corolla és Corolla Cross modellek népszerűsítésére az Egyesült Államokban.

A Getaway Driverrel kifejezetten a Z-generációba tartozó amerikai fiatalokat szeretné megszólítani a Toyota, ezért a körükben népszerű komikus-színészt, King Bachot kérték fel a főszerepre. A 36 éves kanadai-amerikai humoristával készített horrorparódia nem csupán az 1974-es A texasi láncfűrészes mészárlás c. film és a folytatásai, de az egész tinihorror műfaj (Sikoly és társai) előtt tiszteleg.

A film azzal kezdődik, hogy a pánikba esett Bach kétségbeesetten menekül egy erdei tanyáról éjszaka, miközben egy láncfűrésszel hadonászó őrült üldözi. A korábban felhívott barátja pont időben érkezik az összkerekes Corolla Hybrid Nightshade-del, a láncfűrészes gyilkosra megjegyezve, hogy „Jól felhúzta magát a nővéred!”. Miközben elhúznak a helyszínről, a sofőr viccesen elkezdi részletezni a kocsi műszaki adatait, fogyasztását és főbb tulajdonságait – „Haver, menekítősofőrt kértem, nem reklámembert!”, reagál az idegösszeomlás szélén álló Bach.

Ezalatt a megmaradt barátokból álló túlélőcsoport egy Corolla Cross Nightshade-del követi őket, meglehetősen nagy tempóval. Bachékat menekülés közben megmenti a balesettől az autó, amikor nem engedi, hogy a szemből érkező teherautó elé hajtsanak, majd az ott dolgozó, szűkszavú munkással is barátságot kötnek, sőt, útitárssá fogadják, akit szintén a felszereltséggel traktál a vezető. „Teszek én a lóerőkre, felőlem delfin is dolgozhat a motorháztető alatt!” – idegeskedik tovább a főhős. A horrorkliséknek megfelelően a film végére a láncfűrészes pszichopata is újra előkerül, természetesen vicces módon tudta tartani a lépést Bachékkal.

Íme a reklám, mely közepes angoltudással már egészen élvezhető