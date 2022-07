Manapság az autóreklámok már-már kész művészi – vagy „művészi”, ízlés szerint – alkotások, melyekről első pillantásra néha nem is lehet eldönteni, hogy lézershow-t, táncelőadást, festéket turisztikai célpontot vagy gépjárművet hirdetnek.

Bár a marketing alapfogásai már akkor, sőt, sok-sok évszázada léteztek már, az autózás hőskorában, a 19. végén még azért sokkal egyszerűbben mentek a dolgok.

Az automobil atyjának is tekinthető Carl Benz egy ideig idegenkedett is a reklámoktól, ám miután neje, Bertha nagy sajtóvisszhangot keltő, 180 km-es utat tett meg a Benz Patent-Motorwagennel 1888 nyarán (nyitóképünkön egy lipcsei lap grafikáján Benzék kocsikáznak), úgy vélte, érdemes erre rátenni hirdetésekkel is.

A Benz Patent-Motorwagen ezután újsághirdetésekben, plakátokon is megjelent, ezeket tekinthetjük a legelső autóreklámoknak.

Az 1890-es években aztán sorra tűntek fel a hasonló hirdetések a francia, brit lapokban, utcákon is, az alábbi például az angol Automotor and Horseless Vehicle Journalban, 1896-ban.

Érdekesség – és itt jutunk el cikkünk ihletőjéhez –, hogy a fentiek ellenére az USA-ban 1898-at tekintik az első autóreklám megjelenésének, számtalan weboldal egymástól átvéve ismételgeti, hogy a Scientific American 1898. július 30-i számában tűnt fel az első ilyen hirdetés. (Az egyik autós oldal a közelgő évforduló alkalmából vette elő a témát a héten.)

Nos, még az Egyesült Államokra szűkítve sem teljesen igaz az elsőség, ugyanis a Daimler is hirdetett már az USA-ban 1897-ben, ám akkor még csak egyéb termékeik, hajók és hajómotorok mellett, szövegesen említve a motoros kocsikat.

Akárhogy is, a hamis első is megérdemli a bemutatást, ugyanis a Winton Motor Carrige Co. nagyon ügyesen igyekezett népszerűsíteni a maga termékét.

„Szabaduljon meg a lótón, valamint az annak tartásával járó költségektől és gondoktól! A motoros kocsi működtetése mérföldenként fél centből kijön. A Winton motorkocsi a legjobb jármű a maga nemében. Mutatós, erős és könnyű konstrukció, elegáns külsővel. Könnyen kezelhető. Óránként 3 és 20 mérföld közötti sebességre képes. A belső égésű motor egyszerű és erős. Felfüggesztés. Drótküllős kerekek. Tömlős gumik. Golyóscsapágyak” – szólt a kedvcsináló.

És hogy mennyibe került a Winton modellje? Nos, kereken 1000 dollárba, ami ma közel 36 ezernek, forintban 14 milliónak felel meg. A hirdetés meggyőzőnek bizonyult, a Winton csak abban az évben 22 kocsit adott el, vásáróik között pedig szerepelt egy bizonyos James Ward Packard is, aki nem sokkal később maga is autógyárat alapított. A Winton ugyanakkor nem tudta tartani a lépést, így végül a General Motors olvasztotta magába.