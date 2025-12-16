A karácsonyi készülődésben valahogy mindenki egyszerre lesz F1-es pilóta és Grincs a hazai utakon, legalábbis ezt állítja a magyar rendőrség. Ezzel vitatkozni aligha tudunk, valóban ez történik, és az alábbi videó remekül összefoglalja ami a volán mögött történik az ünnepi időszakban.

Fontos, hogy az advent ne erről szóljon. Lassítsunk egy kicsit, legyünk türelmesebbek egymással, és próbáljunk meg nyugodtan közlekedni.

Korábbi cikkünkben adtunk néhány tanácsot, hogyan kerüld el az agyvérzést az ünnepi időszakban: