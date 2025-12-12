Az ünnepi készülődés hetei minden évben próbára teszik az autósok türelmét. A plázák tömve, a parkolók kaotikusak, a forgalom sűrű – de egy kis odafigyeléssel elkerülhetők a felesleges idegeskedések és balesetek.

Íme a 10 legfontosabb dolog, amit érdemes megfogadni!

1. Tervezd hosszabbra az utat

A decemberi roham miatt zsúfoltak az utak. Szánj több időt a bevásárlókörökre, vagy oszd el több napra a beszereznivalókat.

2. Készülj a rutintalan sofőrökre

Ilyenkor ellepik az utakat azok a sofőrök, akik év közben alig ülnek a volán mögé. A sötét, csúszós utak és a zsúfoltság mindenkinek kihívás, figyelj rájuk is, inkább segítsd őket.

3. Alkohol? Akkor NO autó!

Évzáró bulik, munkahelyi koccintások: ilyenkor megnő az ittas vezetők száma. Ha ittál, maradj távol a volántól.

4. Ne idegeskedj, ha valami elfogyott

A plázákban hamar leürülnek a polcok. Ha valami nincs, ne kapkodj, mert vezetés közben veszélyes a feszültség és a figyelmetlenség.

5. Parkolóvadászat

A körözés közben sokan csak az épp kiálló autókat lesik, nem az előttük haladót. Ezért nő meg ilyenkor a koccanások száma. Menj lassan, figyelj minden irányba.

6. A KRESZ a parkolóban is érvényes

A biztonsági övet ott is használd! Egy hirtelen fékezés könnyen sérülést okozhat, főleg zsúfolt parkolóházakban. És a többi KRESZ-szabályt is tartsd be a parkolókban.

7. Figyelj a gyalogosokra

Csomagos felnőttek, szaladgáló gyerekek mindenhol. Mivel sok helyen nincs járda, ők is a kocsik között közlekednek – számíts rájuk! Toronyirány mennek az autójukhoz vagy a buszmegálló felé a parkolóhelyet kereső és nem az utat figyelő sofőrök előtt.

8. Tolatáskor kérj segítséget

Orral előre parkolva nehéz kilátni. Ha teheted, kérj segítséget valakitől, különben tolass lassan és türelmesen.

9. Hangolódj az ünnepekre a volán mögött is

Az orral előre parkolás hátránya, hogy tolatva kell kiállni. Kiálláskor azoknak van elsőbbségük, akik a parkolóhelyek közötti úton haladnak. Ha többen utaznak az autóban, valaki kiszállhat és megállíthatja a forgalmat, amíg a sofőr kitolat.

10. Ne hagyd az utolsó pillanatra a tankolást/töltést

Az ünnepi rohanásban a benzinkutak és a töltőállomások is túlterheltek. Ha kifutsz az üzemanyagból vagy lemerül az akkud, az csak tovább növeli a stresszt és a késést. Tankolj vagy tölts időben, még indulás előtt.