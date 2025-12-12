December van, csillog a lélek, a színes fények mindent elárasztanak, és ilyenkor az egyszeri autórajongó szívében is megmozdul valami: mi lenne, ha a családi igáslovat is ünnepi díszbe öltöztetnénk?

Láttuk a videókat a közösségi médiában, sorra vonulnak a fényekkel felvértezett karavánok, de mielőtt nekiállnánk feldíszíteni az autót, érdemes tisztázni pár dolgot. Mert ami egy külön engedélyeztetett rendezvényen elmegy, az a magyar 4-es főúton könnyen büntetést érhet.

Nézzük meg, hol húzódik a határ a jófejség és a szabálysértés között – szigorúan a magyar KRESZ és a műszaki előírások tükrében.

Miért felejtsd el a külső világítást?

Kezdjük a legnépszerűbb, de egyben legveszélyesebb ötlettel: a fényfüzérekkel. Tudom, a Coca-Cola-kamion óta ez mindenkinek az álma, de a magyar szabályozás – konkrétan a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM-rendelet – ezen a téren nem ismer tréfát: a jogszabály tűpontosan meghatározza, milyen színhőmérsékletű, elhelyezkedésű és funkciójú világítótest lehet egy járművön.

Ami nincs benne a típusbizonyítványban, az szabálytalan.

Ha te egy elemes LED-sort tekersz a hűtőrácsra, vagy világító rénszarvast ragasztasz az ablakba, azzal gyakorlatilag engedély nélküli átalakítást végzel. Ez nem csak egy ejnye-bejnye a rendőrtől: a hatóság helyszíni bírságot szabhat ki.

Ráadásul a villogó, színes fények megtévesztőek lehetnek a többi autós számára (összekeverhetőek a megkülönböztető jelzésekkel), ami már vastagon balesetveszélyes kategória. Szóval a fényeket tartsuk meg a garázsfeljáróra vagy egy álló fotózásra, de a közútra semmiképp ne vigyük ki őket.

Ezalól kivétel, ha előre bejelentett, hatóság által biztosított rendezvényről van szó: ezek a klasszikus vonulások, amelyek egyre több településen felfedezhetők, és mindig polgárőrség vagy a helyi rendőrség jelenlétében történik a dolog.

Különleges időszakos kivétel kérhető, így készülnek a fényvillamosok, buszok, és a MOL emlékezetes karácsonyi kamionja is. Szóval az ünnepi fényvillamos, troli, HÉV teljesen szabályos a temérdek LED-del együtt is.

A Rudolf-szett: agancsok és piros orrok

Ez talán a leggyakoribb látvány ilyenkor: plüssagancs az ablakkeretre csiptetve, piros gömb az embléma helyén. Valamiért idén nagyon betalált, talán elérte azt a kritikus tömeget a hazai közlekedők között, hogy kialakuljon egyfajta közvélekedés az alkalmazásukról. Egyre több közösségi oldalon hánynak emberek epét a megjelenésük miatt, egyfajta vizuális környezetszennyezésnek tartva a vörös orr-szarvak kettőst.

A szabályok szerint az ilyen jellegű dekorációval nincs baj, a rendőrök nem szólhatnak érte, ha ésszel csináljuk. Bár konkrétan nincs leírva, hogy „tilos a plüssagancs”, a rakományrögzítés és a kilátás szabályai itt is érvényesek.

Autós szemmel a legnagyobb gond ezekkel az aerodinamika és a rögzítés hiánya. Egy városi 30-50 km/órás csordogálásnál nem lesz gond. De gondoljunk bele: az M7-esen 130 km/óránál egy nedves cafattá dagadó vörös orr elszabadulása már problémás lehet. Ilyen tempónál ezek a díszek komoly légellenállással néznek szembe, ha elszabadul az „agancs”, és telibe kapja a mögöttünk jövő szélvédőjét, azért mi vagyunk felelősek.

Természetesen mindenki úgy éli meg az ünnepi hangulatot, ahogy akarja, a felháborodás mértéke talán túlzás, de tényleg jó, ha nagyobb tempónál behúzzuk a szarvakat. Ha pedig üvöltve követelik az agancsokat a gyerekek a nagyihoz tartó 200 kilométeres autópályás szakasz előtt, akkor magyarázzuk el, miért nem jó ötlet az autóra aggatni ilyen dekorációt, majd ajánljunk fel kompromisszumnak egy karácsonyi fejdíszt, kesztyűt, sapkát: mindenki jobban jár.

Belül a béke szigete?

Az utastér dekorálása tűnik a legbiztonságosabbnak, de itt is van egy alapszabály: a kilátás szent. A KRESZ egyértelműen fogalmaz: a vezetőt nem zavarhatja semmi a szabad kilátásban, és a kezelőszervek elérésében.

A visszapillantó tükörről lógó mikulásokkal és óriás gömbökkel az a baj, hogy pont a legrosszabb helyen takarnak ki sokat a világból. Elég egy pillanat, hogy ne vedd észre a zebrára lépő gyalogost a lifegő dísztől.

A műszerfalra pakolt csillogó tárgyakkal pedig az a gond, hogy éjszaka vagy erős napsütésben visszatükröződnek a szélvédőn, ami szintén zavaró. Maradjunk a diszkrét megoldásoknál: egy finom, téli illatosító vagy egy apró, fixen rögzített dísz a középkonzolon bőven megteszi, és nem veszélyeztet senkit.