A téli napforduló környékén – december 21-én van a legtovább sötét és ilyenkor a legrövidebb a nappal – szinte mióta ember él a Föld északi féltekén, mindig is volt valami komolyabb ünnep. Mindegy, hogy a római Mithrász, Sol Invictus, vagy Jézus születésnapja, esetleg a germánok jul ünnepe kapcsolódik-e a december végi dátumhoz, lényeg, hogy a hosszú sötét tél közepén a fénynek is jut szerep, bármelyikről is beszélünk. Hiszen december 21-től szép lassan, eleinte csak napi egy-egy perccel, de elkezdenek hosszabbodni a nappalok, és ezzel párhuzamosan június közepéig egyre kurtább lesz az éjszaka, hogy aztán kezdődhessen minden elölről. Ha pedig díszek, ünnep és fények, akkor jöjjenek a kivilágított, izzókkal vagy LED-ekkel megbolondított járművek, amikkel bárhol összefuthatsz a fővárosban.

Combino-tól az UV-ig

Több mint 10 évvel ezelőtt, 2009-ben, Budapesten kezdődött a hazai fényvillamosok története, amit később minden villamosvonallal rendelkező város átvett. Eleinte egy középső kocsi nélküli villamos volt a “Karácsonyi villamos”, ami két darab összekapcsolt UV-motorkocsiból állt, amelynek külső oldalát apró izzókból álló világító fényfüzérek díszítették, majd 2010-től már a belső terük is ünnepi díszbe öltözött.

Ha érdekel, mi is az az UV, hol és mikor közlekedett, akkor ezt olvasd el, mi még mentünk vele egyet anno, amikor végleg kivonták őket a mindennapos munkából:

Az UV a karácsonyi időszakban idén is megkapta a saját extra fényeit, normál díjszabással lehet vele utazni, és szerencsére nemcsak egy vonalon, hanem pár naponta változó járatszámmal rója a főváros villamos pályáit, hol itt van, hol ott. Ha érdekel, éppen merre jár, akkor itt megnézheted és január 6-ig el is kaphatod egy körre. (24-én és 31-én nem közlekedik, arra figyelj).

Hogy a karácsony előtti hetekben minden gyerek örülhessen, és minden állvánnyal rendelkező, XY Photography nevű figura elkészíthesse a saját, hosszúzáridős villamosfotóját, idén egész nagyra nőtt a BKV kivilágított flottája. Az UV mellett a Ganz KCSV-7-es – a név a Közúti Csuklós Villamos szavakból áll össze – is kapott díszfényt, összesen 230 méternyi LED-szalag díszíti, ami 16 ezer darab apró fényforrást tartalmaz. De van Tatra T5C5K2-es is, ami 360 méter LED-szalagot kapott, és hannoveri TW6000-as villamosból is akad feldíszített példány. Sőt, van troli és fogaskerekű is, és néhány busz is kapott díszt, igaz, nem fényt, hanem csak matricát.

Mivel utasokat nem kell szállítania, csupán egy ünnepi kiállítás központi eleme volt Monor főterén ez a 40 éves Ikarus busz, így ennél a fényfűzérnél jóval erősebb díszítés is belefért. Kívül, belül. Sajnos a karácsony előtti utolsó vasárnap összecsomagoltak, így azt az előző járművekkel ellentétben nem lehet január elejéig megcsodálni. Pedig érdemes lett volna, mi is leautóztunk Monorra, de már csak a hűlt helyét találtuk 22-én. Szerencse, hogy mások szemfülesebbek voltak, így nektek sem kell lemaradni az Ikarusról és néhány dizájntanácsot is kaphattok, hogy ha az utolsó pillanatban is csak fejvesztve szaladgálnátok a fa körül, a megfelelő trendi színek után kutatva.

A környéken járva, ha Ikarust nem is, de egy szépen kivilágított Ladát azért csak találtunk. A főtéren, a kivilágított templommal szemben állva, színes karácsonyfaizzókkal körbetekerve. Két lelkes fiatalember tartozott az autóhoz, akik örömmel meg is mutatták a kocka Ladát:

Szabályos a díszvilágítás?

Közúton nem igazán. Olyannyira, hogy a rendőrök pillanatok alatt megszabadítanak a rendszámodtól, forgalmidtól, ha mindenféle, nem engedélyezett fényeket szerelsz az autódra. És egész könnyű kilógni az előírások, szabályok alól, amelyeket a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet tartalmaz, a 36/A. §-tól kezdődő részben. Lehet olvasgatni napestig, karácsonyi fényekről egészen biztosan nem lesz benne egy huncut sor sem. Na, de akkor hogy vehet részt a forgalomban egy olyan jármű, amiről mindenhonnan világító izék csüngenek? Hát úgy, hogy kértek – és kaptak – rá engedélyt a hatóságtól.

Ha érdekel, mekkora munka kivilágítani egy villamost, miből, és mennyit használnak a munka során, akkor ezt a videót nézd meg:

Megkérdeztük a BKV-t is az engedélyeztetésről, tőlük ezt a választ kaptuk:

“A villamos járművek bárminemű módosításának hatósági eljárását – buszokra és trolibuszokra nem vonatkozó – jogszabály, a 412/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet rögzíti, mely értelmében az átalakítási szándékot előzetesen jelezni szükséges a Hatóság felé (Innovációs és Technológiai Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztály), aki a bejelentés alapján meghatározza a szükséges engedélyeztetési eljárást, és annak műszaki feltételeit. Az ünnepi időszakra feldíszített és kivilágított villamosok esetében, a korábbi éveknek megfelelően, a bejelentésünkre vonatkozóan a Hatóság határozatot adott ki, amely alapján a járművek díszítő elemekkel történő felszerelése és forgalomba adása megvalósulhatott.

A járműveken elhelyezett világító fényfűzérek műszaki paramétereinek meghatározása, a villamos járművekre előírt valamennyi vonatkozó szabvány, rendelet, előírás figyelembe vétele mellett történt, azok felszerelését szakképzett, típusismerettel rendelkező munkavállalóink végezték el.”

Hasonló a helyzet a közúti járművekkel is, ezek kivilágításának a fent említett KöHÉM rendeletnek kellenek megfelelni, de a rendeletben foglaltaknak megfelelően a hatóság időszakra szóló eseti engedélyt adhat az ettől való eltérésre, amely engedély szükséges a közúti forgalomban való részvételhez. Szóval az ünnepi fényvillamos, troli, HÉV teljesen szabályos a temérdek LED-del együtt is. Viszont te ne állj neki ezen felbuzdulva teleszórni a kocsit színes fényekkel, mert rossz vége lehet. Ha elég szőrős szívű rendőrbe futsz, simán illegális átalakításnak minősítheti a műved, bármennyire is ártalmatlan az.

Bár 2020-as az alábbi videó, de idén is lehet találkozni a MOL kivilágított kamionjával. Ezen is LED-ek világítanak és tavaly így nézett ki a ködös Budapesten furikázó üzemanyag-szállító:

Az év, közlekedéshez köthető, kivilágítási atombombáját pedig idén a Magyar Közút dobta le. Ők nem vacakoltak holmi LED-ekkel díszített hókotrókkal, munkagéppel, egyszerűen az erre ideális formájú Megyeri hídból faragtak valami karácsonyit: egy fenyőfát. Sajnos ez a látványosság mindössze néhány napig volt látható, de mind közül talán ez a legizgalmasabb.

Fentről így néz ki a négy oldalról, zöld fénnyel megvilágított pilon: