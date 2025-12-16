Aki új abroncsokat rendel, könnyen belefuthat abba, hogy a friss szett már három éve, vagy még régebben pihen valamilyen raktár mélyén. Bár a törvény nem tiltja, a német autóklub (ADAC) szerint a túlkoros, sokáig tárolt „új” gumi nem a legelőnyösebb választás.

A jogi helyzet azonban egyértelmű: nincs törvénybe vésett “szavatossági idő” az abroncsokra. Az ADAC ajánlása azonban szigorúbb: szerintük 2 évnél idősebb gumit már nem lenne szabad újként értékesíteni, mivel a gumiabroncs akkor is veszít a teljesítményéből, ha soha nem került még aszfaltra.

Mit tesznek a gyártók az öregedés ellen?

Az abroncs nem bor: nem nemesedik a pincében, sőt, álltában is öregszik. A folyamat fő felelőse az oxidáció – magyarázza René Siebeneicher, a Continental mérnöke. Az oxigén, az ózon, az UV-sugárzás, a hő és a pára mind megtámadják a gumiban lévő polimerláncokat. Ezek a láncok felbomlanak, majd újrarendeződnek, amitől az anyag veszít rugalmasságából és tapadásából. Ennek látható jelei a gumi oldalfalán megjelenő apró, pókhálószerű repedések.

Bár a gyártók öregedésgátló adalékokat (például speciális viaszokat) kevernek a gumikeverékbe, amelyek védik a felületet és hamarabb lépnek reakcióba az oxigénnel, mint maga a gumi, ez nem örök életű megoldás. Szakszerű tárolás esetén egy abroncs általában hamarabb kopik el a használattól, minthogy elöregedne, de a tárolás minősége kulcskérdés.

Bár a gumiabroncs kritikus biztonsági alkatrész, a személyautók esetében nincs kötelező lejárati dátuma (ellentétben például Németországban a 100 km/h-s engedéllyel rendelkező utánfutókkal és lakókocsikkal, ahol 6 év a határ).

A gyártók és a kereskedők érdekvédelmi szervezetei (Németországban a BRV, itthon a HTA ajánlásai hasonlóak) szerint a megfelelően tárolt abroncs akár 3 (bizonyos források szerint 5) éves koráig is „gyári újnak” tekinthető. Siebeneicher szerint ez nem minőségi hiba: a méretek, terhelési- és sebességindexek irdatlan variációja miatt lehetetlen lenne a kereskedőket folyamatosan „friss, ropogós” áruval ellátni.

A fogyasztó számára azonban lutri: honnan tudhatjuk, hogy az a 3 éve gyártott gumi hűvös, sötét raktárban pihent, vagy egy konténerben aszalódott a napon?

A Magyar Gumiabroncs Szövetség leírása szerint megkülönböztetünk új és a frissen gyártott kategóriát. Utóbbival azokat az abroncsokat jelölik, amelyeknél a gyártástól számítva legfeljebb 3 év telt el. A maximum három éve gyártott abroncs a „frissen gyártott”, míg a 3-5 éve gyártottnál használható az „új” megnevezés.

Személyesen innen látjuk azonnal a gumi korát

A gumiabroncs születési anyakönyvi kivonata a DOT-szám, amely az oldalfalon található. A kód végén lévő négy számjegy árulja el a gyártás hetét és évét.

Példa: A „5025” kód a 2025. év 50. hetét jelöli. Ezzel a kóddal azonnal kiszúrhatod, ha „bent ragadt” készletet akarnak rád sózni. Az ADAC tanácsa egyértelmű: vásárláskor ragaszkodj a minél frissebb gyártáshoz.

Meddig használható biztonságosan egy gumi?

A szakmai ökölszabály és az ADAC álláspontja szerint: a gumikat legkésőbb 10 éves korukban le kell cserélni, még akkor is, ha a profilmélységük egyébként még megfelelő lenne. A téli gumiknál még szigorúbb az ajánlás: 8 év után csere éretté válnak.

Ez különösen azokat a „vasárnapi autósokat” érinti, akik keveset mennek: náluk a gumi profilja még évekig jónak tűnhet, de az anyagszerkezet már annyira megkeményedett, hogy vészhelyzetben nem fog tapadni.

Ha egy idősebb szettből egyetlen gumi megsérül (pl. padkázás vagy defekt miatt), az fájdalmas kiadás lehet. Biztonsági okokból (és a magyar szabályozás szerint is ajánlottan) tengelyenként azonos mintázatú és kopottságú abroncsnak kell lennie. Mivel egy 4-5 éves mintázatot gyakran már nem is gyártanak, előfordulhat, hogy egyetlen defekt miatt kénytelen leszel két új gumit venni a teljes tengelyre.