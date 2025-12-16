Azt mindenki sejti, hogy vacak időben a gyalogosok hajlamosak felelőtlenebbül közlekedni, hiszen minél hamarabb célba szeretnének érni, nem pedig piros lámpánál bőrig ázva várni a zöldre, vagy esetleg a buszmegállótól sem feltétlenül a gyalogátkelőhely felé veszik az irányt. Autósként ilyenkor számítsunk váratlan helyekről elénk ugró gyalogosokra.

Életmentő lehet a gyalogosok és bringások számára a láthatósági mellény, ruházat vagy fényvisszaverő eszközök használata, különösen lakott területen kívül éjszaka, és korlátozott látási viszonyok között.

A rendőrség megosztott néhány fotót, hogy egy autós mennyit lát egy fényvisszaverő ruházat nélküli gyalogosból éjszaka. És azt is elárulták, hogy miért nem “látnak jobban” a sofőrök éjszaka.

Galéria

4 fotó

Tudtad-e?

A gyalogos szeme a sötéthez alkalmazkodik, az autósé a fényszóró fényköréhez. Így amikor a gyalogos szerint még nincs teljesen sötét, az autós már nem látja őt.

A kilátást akadályozó tárgy mögül veszélyes, és tilos kilépni! Ilyen tárgy az autóbusz is, amiről éppen leszálltunk.

A körülnézés akkor is elengedhetetlen, ha a gyalogosnak van elsőbbsége.

A láthatóságot segítő eszközök – fényvisszaverő mellény, láb- és karpánt stb. – éjszaka, és rossz látási viszonyok között lakott területen kívül kötelező, de mindig ajánlott. Az életedet mentheti meg!

– írja posztjában a rendőrség.

A Vezess is megnézted mit ér egy láthatósági mellény. Nézd meg képeinket, tanulságos: