Nagy port kavart az előző hónapban, amikor a gyorsaságimotoros-világbajnokság (MotoGP) valenciai idényzáróján ellopták a 2024-es világbajnok Jorge Martín kerékpárját. Lévén, hogy egy egyedi, Pinarello gyártmányú kétkerekűről van szó, amiből csupán két darab létezik az egész világon, az értéke 15-20 ezer euró, vagyis 6-8 millió forint között mozog.

Az üggyel kapcsolatban – mint arról a Car and Driver beszámolt – a napokban a valenciai rendőrök letartóztattak egy 44 éves férfit. A hatóságok által nyilvánosságra hozott biztonsági kamerás felvételeken jól látható, hogy a KTM szurkolói ruházatát magára öltve a rivális csapat egyik alkalmazottjának adta ki magát, így surrant be a paddockba.

A különleges kerékpárról és a tolvajról az alábbi felvétel készült:

Az Aprilia spanyol versenyzőjének ritka biciklijét egy madridi férfi fújta meg, akinek priusza van, ráadásul korábbi lopások és más vagyon elleni bűncselekmények révén az aktája is vastag: többek között azért is ült börtönben, mert ellopott egy autót egy kereskedésből.

