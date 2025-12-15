A fizika ugyanis nem alszik téli álmot: a víz tágul, a gáz nyomása változik, az akkumulátorok pedig ágynak esnek. Nézzük szakmai szemmel, mit kell száműznöd a kocsiból, hogy a reggeli indulás ne katasztrófával kezdődjön.

Power bank, tablet, telefon

A lítiumion-akkumulátorok legnagyobb ellensége a fagy. A hidegben a kémiai folyamatok lelassulnak, a kapacitás zuhan. Egy fagyos éjszakán a kocsiban hagyott power bank nemcsak lemerül, de maradandóan károsodhat is. A legrosszabb forgatókönyv? Ha a dermedt akkut azonnal tölteni kezdjük, ez biztos nem tesz jót a várható élettartamnak.

Üdítők és vizes palackok (A ragacsos gránátok)

Alapvető fizika: a víz fagyáskor tágul, térfogata nő. Egy szénsavas üdítő fémdoboza vagy egy vékony falú PET-palack ezt nem bírja sokáig. Ha szétrobban, akkor a reggeli enyhüléssel már ragacsos levet suvickolhatunk a kárpitból.

Konzervek

A konzervekkel ugyanaz a helyzet, mint a vizes palackokkal: a fagyban a tartalmuk kitágul. Ez a fizikai folyamat szétfeszítheti a fémdoboz illesztéseit, a keletkező mikrosérüléseken pedig szabad az út a baktériumok számára. Eredmény? Mire a konzerv kiolvad, az étel már romlott és fogyasztásra alkalmatlan.

Az Amerikai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (USDA) protokollja szerint, ha véletlenül lefagyott a konzerv, a hűtőszekrényben hagyd lassan felengedni. Nyitás után pedig légy kritikus: ha a szaga vagy a kinézete gyanús, azonnal menjen a kukába! A felpúposodott, vagy hosszú ideje a fagyos kocsiban felejtett dobozokkal pedig tilos orosz rulettezni: az ételmérgezés kockázata miatt gondolkodás nélkül dobd ki őket.

Gyógyszerek

Az előírások változnak, de vannak olyan gyógyszerek, amelyekre kifejezetten rossz hatással van a hideg. Ez tényleg nem játék. Sok patikaszer 0 °C alatt károsodik, hatóanyaga lebomlik vagy megváltozik.

A betegtájékoztatóban érdemes megnézni, milyen hőfokon ajánlatos tárolni a készítményt, ugyanis egyes gyógyszereket nemcsak hatástalaníthat a hideg, de akár veszélyes mellékhatásokat is előidézhet. Például a HuffPost szerint egyes antibiotikumok gyomor- vagy vesekárosodást okozhatnak, ha a fagyos autóban maradnak. Fontos megakadályozni a folyékony gyógyszerek fagyását is.

Hangszerek

A hangszerek, különösen a fából készültek (mint a gitár vagy a hegedű), gyakorlatilag „élő” anyagok, amelyek tragikusan reagálnak a hőingadozásra. A fagyos autóban az anyag összehúzódik és kiszárad, ami repedésekhez, a lakk sérüléséhez, rosszabb esetben a hangszer teljes tönkremeneteléhez vezet.

De a rézfúvósok sincsenek biztonságban: a mínuszokban a finom mechanika ledermed, a szelepek és mozgó alkatrészek belassulnak, így mire a próbára érsz velük, a hangszer intonációja és hangminősége már köszönőviszonyban sem lesz az eredetivel.