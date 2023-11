Az elmúlt években elkényelmesedtünk, nem volt komolyan vehető tél, már jó ideje, sőt idén még októberben is húszon-fokokat mérhettünk, szinte hihetetlennek tűnt, hogy valaha még elő kell venni a kabátokat, sálat, sapkát. Idén viszont már november végén megkaptuk az első komolyabb hideget, faggyal, és némi hóval. Ha ez így megy tovább, muszáj a szokásosnál jobban ráhangolódni az évszakra, bármennyire is fáj. De mivel tehetjük elviselhetőbbé a téllel való együttélést, ha autózni is szoktunk?

Hó- és jégvakarás

Kezdjük az első sokkal, amikor kilépsz a kapun és az utcán ott áll az autód szép egyenletesen behavazva. Jobb esetben azért még megismered a saját autód a hókupac alatt, és elkezdheted levakarni róla a havat. Ha elég előrelátó voltál, akkor hoztál magaddal kis seprűt, vagy bármi más segédeszközt, ha nem, akkor marad a kézzel kotrás. Csomagtartóban tartani a seprűt nem mindig jó ötlet, a legtöbb autónál nem úszod meg a csomagtartó kinyitását anélkül, hogy teleszórnád az autó belsejét hóval. Nem véletlenül van a Škodákban is a jégkaparó a tanksapka fedele mögött.

Aki egy kicsit gyakrabban vakar ki autót a jégből, az tudja, hogy bejutás és motorindítás után érdemes az oldalablakokkal kezdeni, majd hátul söpörni, és mire ezekről lekerül a jég, addigra a szélvédőre irányított maximumra tolt fűtés leolvasztja elölről a jeget. De legalább fellazítja. A fekete öves profik még a napellenzőt is félig lehajtják, hogy a meleg levegő megrekedjen a szélvédő mögött és gyorsabban olvadjon.

Igazából az, hogy milyen technikát alkalmazol az szinte lényegtelen, arra figyelj oda, hogy ne csak egy lőrést csinálj az ablakra, hanem rendesen kotord le a havat, jeget, bármennyire is sietsz. És a tetőn se hagyj fél köbméternyit, mert az első komolyabb fékezésnél előrecsúszhat az egész, pont a szélvédődre.

Menet közben is okozhat fejfájást az ablakra kerülő csapadék és ilyenkor bentről kell megoldani a feladatot. Hogy ez simán menjen, már ősszel érdemes ránézni az ablaktörlőlapátok állapotára, és a fagy beköszönte előtt téli, fagyálló szélvédőmosóra váltani. Ha még tele van nyárival, akár ki is locsolhatod a nagyját, bármennyire is pazarlásnak tűnik, jobban jársz így, mint egy szétfagyott ablakmosó-berendezés komplett cseréjével.

Ha olyan szerencsés vagy, mint Szörényi András kartárs, és van egy remek Mercedes-Benz típusú személygépkocsid, akkor valószínűleg nem kell tartanod a szélvédőre fagyott mosólétől, mert sok más újkori típussal ellentétben az idősödő W124-esben az ablakmosótartály tartalmát temperálja az autó hűtőköre, nem csak a mosófúvókákat melegíti.

Ha már fagy, akkor a motor hűtőközegének fagyáspontját is bölcs dolog ellenőriztetni, amit a benzinkutakon a csodás nevű refraktométerrel pár perc alatt elvégeznek. Ebben a rendszerben még nagyobb károkat tud okozni, ha nem fagyálló folyadékkal van feltöltve a hűtőkör.

Páramentesítés

Viszont a szélvédő belső oldalán is lehet pára, amit legegyszerűbben a klímaberendezés használatával lehet eltávolítani. A légkondi nem csak nyáron, melegben hasznos, hanem a téli, párás levegőt is szárazabbá teszi. Persze ez mit sem ér, ha az autó pollenszűrője lucskosra ázott csombék, tehát ősz előtt azt is érdemes újra cserélni és ellenőrizni a klímaberendezés állapotát. Sokszor okozhat látszólag indokolatlan szélvédő párásodást a lehulló falevelektől eldugult lefolyó is, ami normális esetben a szélvédő előtti résekbe folyó esővizet vezeti el az autó alá. Ha ez eldugul, a víz az utastérbe is bejuthat. Itt sem árt egy szemrevételezés.

Ha nem nyílik

Ma már egyre ritkább az olyan autó, ahol kulccsal kell vacakolni ajtónyitáskor, de mivel a hazai autópark jelentős része tízensokéves – egészen pontosan 15,6 éves átlagnál járunk – így biztos sokan vannak, akik még kulcsot használnak. Nekik a jégoldó flakon lehet a barátjuk, ha jégdugó fagy a zárba. Ha nincs, B tervnek megteszi az öngyújtó is, aminek a lángjával fel lehet melegíteni a kulcsot, ami pár próbálkozás után azért valószínűleg kiolvasztja a jeget is. A záron kívül párás, nedves időben az ajtók is befagyhatnak, pontosabban a gumitömítés fagyhat a karosszériához. Különösen téli autómosás után praktikus szárazra törölni az ajtó kédereket, esetleg gumiápolóval, szilikonnal is átfújni.

Ha nem indul

Az első fagyok az akkumulátorproblémákat is magukkal hozzák, ebben az időszakban adja fel a legtöbb élete vége felé járó akkumulátor a küzdelmet. A már korántsem délceg akkumulátorok ereje a hidegben a kritikus szint alá esik, és meglehet, már nem tudják úgy megforgatni a motort, hogy az be is induljon. Egy darabig elodázható a csere azzal, ha éjjelente töltőre kerül az akkumulátor, vagy estére beköltözik a meleg lakásba, de ezt hosszútávon valószínűleg senki nem csinálja és előbb utóbb azért csak megveszi az új aksit.

Ha valaki csak rövid utakra használja az autóját, érdemes most egy kissé hosszabb utat betervezni, hogy a generátor tudjon tölteni az akksin.

Ne csak láss, lássanak téged is

Bár nem is igazán a hideg miatt, sokkal inkább a szürke, ködös, taknyos idő az oka, de télen a tisztességes világítás is fontos. Persze nem elég az, hogy minden működik az autódon, az se árt, ha használod is a lámpákat. Ne bízz a nappali menetfényben, sem az automata világításban, indulásnál kapcsold fel azonnal a tompított fényt, azzal nem ártasz senkinek. Sokkal jobb, mintha hátul semmi fényed nem lenne, márpedig a legtöbb autóban a DRL csak elöl kapcsol fényt.

Extrák télire

Modern, új autókban rengeteg olyan extra is megtalálható már, amik segítenek méltósággal átvészelni a tél okozta csapások sorát. Ilyen a már nem alsóbb kategóriákban sem ritka ülésfűtés, vagy a kormányfűtés, míg a prémium kategóriában már a fagyos könyöklőtől sem kell reumát kapnia senkinek, mert az is kellemes melegre fűthető.

Ezeken kívül lehet a szélvédőt is melegíteni, bár az üvegbe integrált vékony vezetékeket látványa zavaró lehet, de így a jégvakarást örökre elfelejtheti, aki rendeléskor ezt beikszeli az extralistán. Elektromos autókban az sem ritka, hogy indulásra az autó kellemes hőmérsékletűre fűti az utasteret, mire reggel indulni kell. Ez az extra elérhető hagyományos, belsőégésű motoros autóknál is, de ott valamivel bonyolultabb ez a rendszer.

Gumi

Az eddig felsoroltak mind semmit nem érnek, ha a fagy, a hó miatt a kertből sem tudsz kiállni az autóddal. Vagy az első kanyarban árokba csúszol. Szóval a téli- vagy legalább a négy évszakos gumi, szintén fontos, ha télen is autózol. A hazai klímán, városban használva a legtöbb autósnak bőven elegendő egy négy évszakos abroncs, de sok vidéki, hosszú távú téli autózáshoz már megéri egy szett téli abroncsra beruházni. Nemcsak a hó miatt érdemes téli vagy négyévszakos gumira váltani, de azért, mert nedves útfelületen, hidegben a nyári gumi fékútja országúton nagyjából öt méterrel hosszabb lehet. És nemcsak egyenesben romlik a tapadás, de kanyarodáskor is.

Ha téli mellett döntenél, innen megtudhatod, melyikkel jársz a legjobban:

Téli körülmények között érdemes körültekintőbben és lassabban, nagyobb követési távolsággal vezetni. Vannak, akik a rossz idő nyomán már nem bringával vagy gyalog közlekednek, hanem inkább autóra váltanak. A gyalogosokra is jobban kell figyelni, hiszen a kabátjukban burkolózva talán kevésbé koncentráltak, mint az autóvezetők a fűtött kocsiban.