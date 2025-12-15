Az OT-rendszámos autókról legtöbbünknek a szépen karbantartott, régi autócsodák juthatnak eszünkbe. A régi azonban csalóka fogalom, ugyanis a veterán- vagy oldtimerkor alsó határa 30 év. 2026-ban pedig már az 1996-ban gyártott autók lesznek 30 évesek, ami, ha belegondolunk, mégsem volt olyan régen.

Ennek megfelelően a 2026-ban veteránkorba lépő modellek között nem egy meglepő autót találunk. Mutatunk is tíz olyat, melyből még napjainkban is egészen sok járja az utakat!

Mi kell ahhoz, hogy OT-s rendszámot kapjon az autóm?

Az első lépés a muzeális minősítés megszerzése. A 30 évnél idősebb járművek a törvény szerint két fontos feltétel teljesítése esetén kapják meg a megfelelt minősítést:

a jármű eredeti műszaki jellemzőit nem változtatták meg, vagy annak megfelelően állították helyre,

olyan esztétikai állapotban van, hogy alkalmas típusának bemutatására.

A második lépés a forgalomba helyezés előtti műszaki átvizsgálás. Nem magyarországi jármű esetén egyedi és forgalomba helyezés előtti műszaki vizsga, már OT-rendszámos és korábban magyar rendszámos járművek esetén időszakos műszaki vizsgálat szükséges.

A harmadik, záró lépés az ügyintézés a Kormányablakban. A Magyar Autóklub által kiadott muzeális minősítés igazolással és műszaki adatlappal a rendelet szerint bármely Kormányablakban mint Hivatalban váltható ki az OT-rendszám és a hozzá tartozó forgalmi engedély. A muzeális minősítés és műszaki vizsga 5 évig érvényes az OT-rendszám esetén. Többek között ez is egy előnye a veterán autóknak, de emellett az ilyen járművek után nem kell regisztrációs és teljesítményadót fizetni, valamint a kötelező biztosításuk is kedvezményes.

2025-ben is szép listával bővült az OT-rendszámra érett autók listája: