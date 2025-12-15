A németországi rendőrök néhány napja egy 29 éves nőt állítottak meg, akinek nem csak az volt a bűne, hogy vezetés közben a mobiltelefonját nyomkodta, hanem az ölében ülő egyéves gyermekére bízta az autó kormányzását – számolt be róla a Bild.

Az egyenruhások durván egy héttel ezelőtt, kedden este, 22 óra körül szúrták ki a járművet. Először csak az tűnt fel nekik, hogy a sofőr folyamatosan a telefonját használja. De még a tapasztalt rendőröknek is tágra nyílt a szemük, amikor közelebb érve meglátták, hogy a nő ölében egy kisgyermek ül, aki mindkét kezével fogja a kormányt. A rendőrök az autót a következő lehajtónál megállították.

A nő a helyszíni ellenőrzés során a rendőrök közleménye szerint nem volt túlságosan együttműködő – tettét azzal magyarázta, hogy gyermeke nem érezte jól magát, ezért egy gyorsétterembe akart vele elmenni.

A rendőrség közlése szerint az anya ellen eljárás indult vezetés közbeni mobiltelefon-használat, valamint a gyermek biztonsági rögzítésének elmulasztása miatt.

Az sem derült ki, hogy a gyermek fiú vagy lány, azt viszont megerősítették: az esetről értesítették az illetékes gyermekvédelmi hivatalt is. A hatóságok szerint a történtek súlyosan veszélyeztették nemcsak a gyermek, hanem a többi közlekedő biztonságát is.

