1945-ben alapították a Saabot, mely eredetileg repülőgépgyártó cég volt, csak pár évvel később fogtak bele az autók gyártásába is. A vállalatban a General Motorsnak 1989-ben 50% jutott, később az egészet felvásárolták. Miután megszülettek a legnépszerűbbnek számító 9-3 és 9-5 modellek, melyből utóbbi több modellfrissítéssel egészen sokáig húzta, 2010-ben a holland sportkocsikat gyártó Spyker vette meg a céget, de egy évvel később csődbe is ment a svéd autógyártó.

2012-ben egy kínai befektetői csoport próbálkozott meg a Saabok gyártásával, de ez már tiszavirág-életű kezdeményezés volt. A márkát sok helyen teljesen elfelejtették, nincs már Saab-márkaszerviz, se szalon, csak néhány használt autós megrögzött szaki javítja még a svéd vasakat.

A 2010-es évek eleje pedig már rég volt, ma már alig van eladó Saab a használtautó-piacon, jó ha 80-90 újabb, hadra fogható darab keres gazdát. Tehát itt az utolsó pillanat, aki ki akarja próbálni, milyen volt a skandináv márka egyedi hangulata, az még lecsaphat egy utolsó szériás 9-5-ösre akár, még mielőtt mind elfogy, vagy a veterános körbe emelkedve méregdrága hobbivá nem változik.

A második generációs, vagy ahogy a rajongók hívják, az NG (New Generation) Saab 9-5, egy beszorult mondat, egy be nem teljesült ígéret, és egyben az egyik legritkább látvány a magyar utakon.

9 fotó

Amikor 2009-ben Frankfurtban lerántották a leplet az új 9-5-ösről, a levegőben már ott lebegett a csőd szelleme, ez az autó volt a svédek utolsó nagy nekifutása, amivel bizonyítani akarták, hogy tudnak ők autót építeni, csak a világ nem érett meg rá. Végül tényleg nem lett sláger: csupán 11 280 darab készült belőle.

Az autó maga tekintélyt parancsolóan irdatlan: 5008 milliméter hosszú. Ezzel túllóg egy korabeli 5-ös BMW-n vagy E-osztályon is. A forma még ma, 15 évvel később is űrhajónak hat a forgalomban, furcsa, szokatlan, és van, akinek nem áll össze. Az biztos, hogy egyedi különc, de nem béna.

„Az utóbbi időkben mutogatott koncepcióautókat gyúrták össze a klasszikus formákkal, aminek eredményeképpen olyan autó született, aminek láttán még az olasz nyugdíjas csoport is megszakította az ordítozást a buszuk mellett. A kollégák a tesztút szünetében hívták fel figyelmem a hátsó szélvédőre, ami vonalában szinte megegyezik az öreg 900-asok szélvédőivel, csak éppen 180 fokkal elfordítva” ‒ írtuk a friss autóról a bemutató után, 2010-ben.

A 9-5 az Insignia A alapjaira épült (GM Epsilon II platform), sőt, rokona a Buick LaCrosse-nak is. Ettől függetlenül nem mondható közvetlen átiratnak: a tengelytáv nagyobb, a futómű pedig egyedi hangolást kapott.

A bajuszkapcsolók és néhány gomb fájdalmasan ismerős az Opelből, de a műszerfal orientációja, a nagy rácsos szellőzők és a zölden világító műszerek hamisítatlan Saab-hangulatot árasztanak. A térkínálat fejedelmi, hátul keresztbe tett lábbal lehet terpeszkedni, a csomagtartó pedig 515 literes, bár a nyílása szűkös.

A különlegesség a HUD (head-up display), amit a Saab vadászgépes múltjára hivatkozva zöld színnel vetít a szélvédőre (G erő mérővel!), és persze a Night Panel, ami egy gombnyomásra elsötétít minden műszert a sebességmérő kivételével, hogy éjszaka ne fárassza a szemet. Ezek azok az apróságok, amik miatt beleszeret az ember.

Törésteszt: a betontömb veszített

Nem meglepő, hogy a Saab 9-5 ötcsillagos eredménnyel zárta az Euro NCAP töréstesztjét. A felnőtt utasok védelme 94%-ot ért, míg az oldalütközés elleni védelemre maximális pontszámot kapott. Az autó a különböző magasságú utasokat egyformán védte az ütközés során.

Motorkínálat

Benzinesek:

1.6 Turbo (180 LE): Ritka, mint a fehér holló, és őszintén szólva kevés ehhez az 1,7-1,8 tonnás testhez, ha már ritkaság, akkor a motorja is legyen méltó a testhez.

Ritka, mint a fehér holló, és őszintén szólva kevés ehhez az 1,7-1,8 tonnás testhez, ha már ritkaság, akkor a motorja is legyen méltó a testhez. 2.0 Turbo (220 LE): Ez az arany középút. Kellően erős, dinamikus, és mivel ez egy láncos vezérlésű GM Ecotec motor, az alkatrészellátása megoldott. Létezett BioPower (etanolos) kivitelben is.

Ez az arany középút. Kellően erős, dinamikus, és mivel ez egy láncos vezérlésű GM Ecotec motor, az alkatrészellátása megoldott. Létezett BioPower (etanolos) kivitelben is. 2.8 V6 Turbo (300 LE): A „Turbo6”. Holden-származék, brutális hanggal és menetteljesítménnyel (6,9 mp 0‒100), kizárólag összkerékhajtással és automatával. Igazi nagyvad, de a fenntartása pénzügyi öngyilkosság, és itthon tényleg nem létezik.

Dízelek:

2.0 TiD (160 LE) és TTiD (190 LE): Fiat‒GM közös fejlesztés. A 160 lovas kicsit vérszegény a kasztnihoz, a dupla turbós 190 lovas viszont meglepően jól mozgatja, és autópályán verhetetlen utazóautó.

Itthon a benzinesek között nincs jelenleg eladó példány, ami akad, az mind dízelmotorral szerelt. Ezeket az insignai rokonság miatt ismerik a szerelők, és nem magasztalják egekig a technikát.

Jellemző rájuk, hogy az olajpumpa tömítése pedig idő előtt felkeményedik, ami kenési problémához vezet, csapágyasak lesznek. Az olajteknőnél, az osztóműnél és a hőcserélőnél szivároghat az olaj ezeknél a dízeleknél. A turbócső elrepedhet, de előfordul, hogy a turbónyomás-szabályozóját is cserélni kell.

További gond, hogy az EGR hűtőjének háza is megrepedhet, a szívósornál pedig szivároghat a hűtőfolyadék. A DPF eltömődése és a belső féltengelycsuklók elkopása nem ritka jelenség, a kardántengely gumi porvédője pedig kiszakadhat, ami az alkatrész korai hibájához vezet. A nyomásérzékelős izzítógyertya és a befecskendezők is produkálhatnak érdekes dolgokat.

Józanul szemlélve egy igencsak komolyan felcicomázott Opel Insigniával állunk szemben, ami ritka, és a karosszéria elemeit esélytelen megtalálni a helyi bontókban. De mégis, kétmillióért tucat Opel, vagy a XX. század egyik legendás gyártójának utolsó nagy dobása? Ki melyiket választaná?