A Carnewschina.com beszámolója szerint a videófelvételeken jól látható, ahogy az autó – nem sokkal az utasok kiszállása után – elindul a víz felé, és csak akkor torpan meg, amikor az első lökhárítója már a beleért a vízbe.

Az eset nem sokkal azután történt, hogy a Xiaomi november 26-án kiadta téli OTA (Over-the-Air) frissítését, a Hyper OS 1.11.0-t. A gyártó ezt a csomagot minden SU7 tulajdonosnak kiküldte, és elvileg épp a parkolássegéd, a távvezérelt parkolás és a parkolóhely-keresés funkcióit optimalizálták volna benne.

Bár látványos manőverekre képesek, ezek a funkciók továbbra is a sofőrre hárítják az elsődleges felelősséget. A szabványos, felfestett parkolóhelyektől helyszínek – mint egy tópart széle vagy egyenetlen terep – tévesztéshez vezethetnek, mivel a szenzorok a víz sima felületét könnyen értelmezhetik szabad, járható útnak. Ebben az esetben a hirtelen megállás a vízzel való érintkezéskor arra utal, hogy a rendszer végül valamilyen szabálytalan bemeneti jelet vagy váratlan akadályt (a vizet) érzékelt.

Nem ez volt az egyetlen furcsaság mostanában. Hangcsouból egy másik felhasználó arról számolt be, hogy egy több mint 300 000 jüanért (kb. 15-16 millió forint) vásárolt SU7 Max modellel történt hasonló incidens egy kempingben. A beszámolók szerint az autó „valet-parking” (parkolófiú) üzemmódba lépett, de ahelyett, hogy biztonságosan megállt volna, legurult egy lejtőn, és végül egy pavilon kőlábazata állította meg.

Más SU7 tulajdonosok is jeleztek már következetlen működést az automata parkolás kapcsán: van, hogy szűk helyeken nem sikerül tartani a sávot, vagy váratlanul megszakad a parkolási folyamat. A korábbi szoftveres hibákra a gyártó hivatalos válasza eddig az volt, hogy a javításokat garanciában fedezik, a kiváltó okokat pedig frissítésekkel orvosolják.

A mostani eset azonban vastagon aláhúzza azt, amit rengeteg szakértő harsog még a Tesla “Autopilot, és FSD” rendszereivel kapcsolatban: ezek jelenleg még csak vezetéstámogató technológiát jelentenek, nem pedig robotpilótát.