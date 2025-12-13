Tavaly júniusi bemutatkozásakor több szempontból is felhívta magára a figyelmet a negyedik generációs Bentley Continental GT (és GTC) nagy teljesítményű Speed-változata – és nem csak azzal, hogy a brit márka 65 év után először dobott piacra autót dupla fényszórók nélkül. A kupé és kabrió kivitelben is kapható luxussportkocsi önmagában sem mondható gyenge eresztésnek, ugyanis a 4,0 literes, V8-as benzinmotorra épülő hibridhajtása 782 lóerős rendszerteljesítményt és 1000 Nm-es kombinált nyomatéki csúcsot mutat fel.

Ilyen adottságokkal a kupé 0-ról 100-ra 3,2 másodperc alatt gyorsul, a végsebessége pedig eléri a 335 km/óra, ám biztosan létezik a Földön olyan ember, aki ennyivel sem éri be. No, rájuk gondolt ezúttal is az extrém átalakításairól immáron csaknem fél évszázada ismert Brabus: a német tuningcég a napokban leplezte a Brabus 900-at és a Brabus 900 Superblacket, melyek nyomokban a Bentley modelljeit tartalmazzák.

Hogy mennyire nyomokban, jól mutatja, hogy a Bentley logóját hiába keressük a Brabus újdonságain, ugyanis az összeset eltüntették.

A Brabus szakemberei egy átfogó finomhangolásnak vetették el a 2+2 személyes Bentley-ket, amelyek ennek eredményeként már 900 lóerőt és 1100 Nm-t testesítenek meg, vagyis a teljesítmény kapásból közel 120 lóerővel lett több. Ez főleg a nyolcfokozatú automata váltóval szerelt kupé és kabrió gyorsulásán látszik meg, ami 2,9 másodpercre csökkent. A végsebesség maradt változatlan: a kupé esetében 335 km/óra, míg a kabriónál az elektronika által szabályozott 285 km/óra.

Az intenzívebb vezetési élmény érdekében 2 centiméterrel lejjebb is ültették az autót, de ez sem ment a kényelem rovására. Mindemellett a mérnökök mindent megtettek annak érdekében, hogy a Brabus 900 Superblack hű legyen a nevéhez, így nemcsak a karbonszálas karosszériaszett, hanem a beltér és a 22 hüvelykes Monoblock ZM Platinum Edition kerekek is feketébe borultak.

Az árszabásnál pedig nemcsak feketén, hanem vastagon is fogott a Brabus tolla: a 900 Superblack indulóára 489 200 euró, ami a mostani árfolyamon több mint 188 millió forintnak felel meg. Tegyük mellé, hogy a Bentley „alapmodellje” sem olcsó a maga 293 200 eurójával, azaz csaknem 113 millió forintjával.

