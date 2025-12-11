A családi egyterű típusok eltűnése fájó hiány azoknak, akik kompakt méretű, de ízig-vérig praktikus autót keresnek. A kategória hanyatlásának éveiből azért akadnak még érdekes, sőt formabontó darabok. A tömeggyártók között a Ford próbálkozott egy igazán nagy dobással. Az általuk készített konstrukció a megszokott karosszériaépítés alapjait rúgta fel.

Ez volt a 2012-2017 között gyártott Ford B-Max, ami egy nagy ötlet köré épült. A Ford mérnökei egy buli után fogadtak volna, hogy meg tudják-e csinálni a B-oszlop nélküli autót szériagyártásban. Megcsinálták. És bár az SUV-láz elsöpörte (helyette jött az EcoSport és a Puma), ma, 10-12 éves használt autóként a kisgyerekesek és az idősek titkos favoritja lehet. De csak ha tudod, melyik motorral szabad megvenni!

Mi ez a trükkös ajtó?

A hátsó tolóajtók három pánton kapaszkodnak a karosszériához, az elsők pedig hagyományosnak tekinthetők, eltekintve a szokatlanul komoly tömegtől. Ennek oka természetesen az, hogy a B oszlop nem tűnt el, csak elfelezve, az ajtókba került beépítésre. Ezért mindkét ajtó szokatlanul vastag a találkozási pontnál, becsukáskor alul-felül két pánthoz csatlakozva pótolják a középső oszlopot.

Elsőre mindenki arra gondol, hogy ez a megoldás gyengébb, mint a fix verzió, de a töréstesztek eredményei mást mutatnak: A Ford B-Max 5 csillagos Euro NCAP minősítést kapott 2012-ben, a Ford az autógyártók kedvelt fegyverét, a nagy szilárdságú acélt vetette be az ajtók megerősítésére.

Gyerekülést berakni pofonegyszerű, időseknek beszállni igazán kényelmes, és szerencsére az ajtók nem egymásra csukódnak, így függetlenül mozgathatók, nem csak egymás után lehet őket nyitni. Masszív megoldás, elvileg egy gyerek tömegét, hatvan kilót elbír az ajtó mozgatáskor kivillanó mechanikája, még akkor is, ha rossz helyre lépünk.

Egyedüli hátránya a hátsó tolóajtó nagy tömege, ami megnehezíti a mozgatását.

A praktikumra szánt puskaport az ajtók vitték el, komoly rekeszhad, vagy egyéb csettintésre méltó megoldással nem örvendeztet meg a belső. Van viszont síkba dönthető második üléssor, teljesen előredönthető anyósüléssel megspékelve. Ezt kihasználva jöhetnek az akciós svéd polcok, német lomosban lelt hűtők, egészen 2,34 méterig.

Érdekesség még, hogy az első övek érthető módon nem a B-oszlophoz vannak rögzítve, hanem az ülések háttámlájából érhetők el.

Ritkán van egymáshoz ennyire közel a költséges motorhibákhoz és a békés közös évekhez vezető út egy autótípusban. A Ford B-Max esetében nagyon drága a mellényúlás. Az 1,0 GTDi EcoBoost, a háromhengeres hiába erős, hiába takarékos, hiába jár finoman, használtan fokozottan kockázatos lehet.

Több fronton is akadhat vele probléma: hűtést érintő, túlmelegedést okozó gondok előfordulnak, de kilehelheti lelkét az elégtelen kenés, és rossz olajválasztás miatt is. Hírhedt a típus az olajködben futó vezérműszíj rémétől. Ez az alkatrész képes oszlásnak indulni, darabjai eltömítik a motorolaj-szivattyú szívókosarát és az elégtelen kenés miatt a motor besül. De tökéletes márkaszervizes pedigrével, megfelelő karbantartással 50 ezer kilométernél motorhibás autókról is tudunk.

Nem a megbízhatóságára kapta az Év Motorja címeket, mert ezt az elismerést soha nem a hosszabb távú tapasztalatok ismertében ítélik oda a zsűritagok, mert egy vadonatúj motor bemutatásakor ez még hiányzik. Mostanra kiderült, hogy a B-Max vonzó családi autó használtan, de csak négy hengerrel megnyugtató vétel.

A motorok sorából kipereg még az 1,6 literes 105 lóerős szívó benzines, de nem önmaga miatt. Ezt a motort a B-Maxban kizárólag a 6 sebességes duplakuplungos Powershift automatával árulták. Ez a váltó a Ford szégyenfoltja. Rángat, tönkremegy a vezérlőegysége, a kuplungja.

A nagypapás haladáshoz elegendő erőt adó, de cserébe faék egyszerűségű, még a régi iskolát képviselő 1,4 literes négyhengeres az egyik biztos választás a benzinesek között, ötsebességes kézi váltóval. Tényleg nem rántja maga alá a világot, de a városi rövid utakra ez a legalkalmasabb, nincs turbó, nincs közvetlen befecskendezés.

A dízelek akkor jöhetnek be a képbe, ha hosszabb utakon ingázunk, van ideje bemelegedni a technikának, és ilyenkor domborodik ki az alacsony fogyasztás előnye is. Az 1,5-1,6 literes páros megbízható PSA-Ford fejlesztés. Nincs velük sok baj, 75-95 lóerővel és 5-5,5 literes fogyasztással oldják meg a mindennapokat.

Számít a nagy ötlet egyáltalán?

A Vezess stájba a B-Max megjelenése idején megvizsgálta a kérdést, és a hasonlóan különös, hátrafelé nyíló ajtóval megáldott Opel Merivát, valamint a hagyományos iskolát képviselő Citroen C3 Picassót próbálta ki családos szemmel. Gyerekülés behelyezés, bekötés, minden volt a teszten, az eredmény pedig kijózanító:

“A teszt tanulsága: mindegy, merre nyílik az ajtó, a lényeg, hogy a nyílás nagy legyen. A Nissan például az új Note-ban nem vetett be semmilyen nagy trükköt, de az ajtók majdnem 90 fokig nyílnak, így nincsenek útba.

A B-Max ugyan elvileg előnyt élvez azáltal, hogy az ajtószárny semelyik oldalról nem zavarja a pakolgatót, viszont a B-oszlop elhagyása miatt egy vaskos merevítő lemezt építettek az üléstámla mellé, ami nagyon útban van a gyerekberakásnál.

A felvetésre, hogy a Meriva ellenkező irányba nyíló szárnyai egy parkolóban biztonságos ketrecbe zárják a gyermeket, aki nem tud kiszaladni az útra a forgalom elé, olyan választ kaptunk, ami teljesen jogos egy hölgytől: igen, de ahhoz veszélyesen közel kell parkolni a másik kocsihoz.

Tehát ha elég nagy az ajtónyílás, és magát az ajtót is kellő szögben lehet kinyitni, akkor a B-Max előnye legfeljebb nagyon szűk parkolókban domborodik ki.

