A vasárnap esti órákban egy szökött ló szaladgált az autók között több amerikai autópályán is. Amellett, hogy emiatt a John F. Kennedy nemzetközi repülőtér környékén torlódások alakultak ki, több sofőrnek is kitérő mozdulatot kellett tennie annak érdekében, nehogy elüsse az állatot – írja a New York Post.

A vágtázó lovat többen is levideózták, így az esetről számos felvétel jelent meg a közösségi oldalakon:

A horse briefly ended up on the Belt Parkway Sunday night before running up the exit ramp towards JFK. 911 was called but the caller is unsure what happened after that. Stay tuned for updates #whatisnewyork pic.twitter.com/0cqWZrJlrK — WhatIsNewYork (@whatisny) December 8, 2025

A rendőrök a Sundance nevű ló nyomába eredtek, rövidesen biztonságos körülmények között el is fogták, és vissza is juttatták az otthonába. Mint kiderült, Sundance akkor szökhetett ki egy rossz bezárt kapun, amikor egy rendezvény után a lovakat etették és az istállókat takarították.

A magyar utakon is lehetett már látni hasonlót: