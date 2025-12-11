Olvasónk küldte a fent látható képet, amelyen épp egy traffiboxot telepítenek a Liszt Ferenc repülőtérre vezető út mellé. Ezen a szakaszon a megengedett sebesség 70 km/óra, amit hétköznap reggelente nem igazán érnek el az autósok, mert általában torlódás van.

De  csúcsidőktől távolabb, a gyérebb forgalomban bizony sok autóst csábíthat arra az egyenes, jól belátható útszakasz, hogy kiengedje autója “vérét”.

Szóval ha épp lesz sebességmérő eszköz a traffiboxban, akkor lehetséges, hogy kaszálni fog.

Az ilyen eszközökben nincs mindig készülék, de már a box ottléte is prevenciós erővel bír, hiszen az autósok csak akkor látják, hogy van e benne kamera, amikor már közel járnak. Így már sokan akkor is csökkentik a sebességet, ha a boxot messziről meglátják, vagy a navigációs szoftver jelzi nekik.

Gyorshajtási bírságok 2025-ben Magyarországon

A gyorshajtási bírságok mértéke attól függően változik, hogy azt milyen sebességtartományban követtük el. Az alábbi táblázat a legfrissebb, az  objektív felelősség alapján kiszabott közigazgatási bírságok összegét tartalmazza. Ezeket nagyobb mértékű gyorshajtás esetén szabják ki az elkészült felvételek nyomán, a jármű rendszáma alapján az üzembentartóra. 

50 km/óra sebességig  
15-25 km/órás sebességtúllépés 50 000 Ft
25-35 km/órás sebességtúllépés 70 000 Ft
35-45 km/órás sebességtúllépés 100 000 Ft
45-55 km/órás sebességtúllépés 140 000 Ft
55-65 km/órás sebességtúllépés 210 000 Ft
65-75 km/órás sebességtúllépés 312 000 Ft
75 km/óra feletti sebességtúllépés 468 000 Ft
50 km/óra sebesség felett 100 km/órás sebességig  
15-30 km/órás sebességtúllépés 50 000 Ft
30-45 km/órás sebességtúllépés 70 000 Ft
45-60 km/órás sebességtúllépés 100 000 Ft
60-75 km/órás sebességtúllépés 140 000 Ft
75-90 km/órás sebességtúllépés 210 000 Ft
90-105 km/órás sebességtúllépés 312 000 Ft
105 km/óra feletti sebességtúllépés 468 000 Ft
100 km/óra sebesség felett  
20-35 km/órás sebességtúllépés 50 000 Ft
35-50 km/órás sebességtúllépés 70 000 Ft
50-65 km/órás sebességtúllépés 100 000 Ft
65-80 km/órás sebességtúllépés 140 000 Ft
80-95 km/órás sebességtúllépés 210 000 Ft
95-110 km/órás sebességtúllépés 312 000 Ft
110 km/óra feletti sebességtúllépés 468 000 Ft

 

Ez az új traffipax sokat fog kaszálni Budapesten 1
Gyorshajtási büntetések Magyarországon
Minden fontos információ, büntetési tételek, összegek, amit a gyorshajtással kapcsolatban tudnia kell a járművezetőnek…