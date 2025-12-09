Ha van hely, ahol autóval nem szabad megállni, az az autópálya. Ez a szabály még a vészsávnak vagy leállósávnak nevezett területre is igaz, leszámítva az olyan kivételes eseteket, mint amikor a jármű műszaki hibás, vagy éppen egy műszaki hibás járművet készül javítani/elszállítani egy másik jármű.

A fáradtság nem tartozik ezen kivételek közé, így aki úgy érzi, hogy álmos, az a pihenőket veheti igénybe. Annak a férfinak azonban autóba sem kellett volna ülnie, aki úgy döntött, hogy az autópálya középső sávjában áll meg, lekapcsolta a világítást, magára zárja kocsiját és szundít egyet.

Az eset a minap történt a németországi A6-os autópályán Sinsheim közelében, már sötétedés után. Kész csoda, hogy nem történt baleset, de ez kizárólag azokon az arra járókon múlt, akik észrevették a sötétben a kivilágítatlan autót. Ők felhívták a többi közlekedő figyelmét a veszélyre, na meg értesítették a hatóságokat is. Az alvó embert végül a tűzoltók ébresztették, akik az ablakon át jutottak be a járműbe. Rögtön szondát fújattak vele, ami két ezrelékes értéket jelzett. Repült is azonnal a jogsi, alvás helyett pedig további eljárások vártak és várnak rá a folytatásban.

Sokan vannak sajnos, akiknek nem egyértelmű, mire való az autópálya. Voltak, akik az alvásnál is meredekebb dolgot műveltek: