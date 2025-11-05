A münsteri rendőrség jelentése szerint egy szemtanú figyelt fel a szokatlan tevékenységre hétfőn délelőtt, 10:30 körül. A pár Fordja a beszámoló szerint kiszámíthatatlanul szlalomozott az úttesten. A rendőrség szerint a helyzet többször is azzal fenyegetett, hogy az autó elhagyja az útpályát. Egy ponton a jármű annyira jobbra sodródott, hogy egy teherautónak a leállósávra kellett lehúzódnia.

Nem finomkodtak

Az autó viselkedését figyelő egyik szemtanú úgy döntött, a dolog végére jár. „A pár autója mellé hajtott és átnézett” – nyilatkozta egy rendőrségi szóvivő a t-online-nak. Ekkor látta, hogy a sofőr és női utasa szemmel láthatóan éppen szexuális aktust folytatnak.

Amikor további részletekről kérdezték őket, a rendőrség elhárította a választ. Csupán annyit közöltek: „Közösülés történt, pont úgy, ahogy azt az ember elképzeli.” A tisztek a közleményükben szándékosan nem egyszerűen szexuális cselekményekre hivatkoztak.

Hogy elveszíti-e a jogosítványát, azt bíróság dönti el

A szemtanú riasztotta a rendőrséget. A járőrök végül Münsterben, egy benzinkúton állították meg a párt. A sofőrnek a kiszámíthatatlan vezetés miatt most a közúti veszélyeztetés vádjával kell szembenéznie.

„Hogy elveszíti-e a jogosítványát, azt bíróság dönti el” ‒ magyarázta a rendőrségi szóvivő. A 37 éves férfi egyelőre így várja a döntést, és legközelebb talán türtőztetik magukat addig, amíg elérnek a legközelebbi pihenőig.

