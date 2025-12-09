A Hagerty közzétette éves “ragyogó vétel” listájának kilencedik kiadását, és a felhozatal ismét nem annyira a féltve őrzött, “vitrinben tartott” darabokról szól, sokkal inkább azokról az okos rajongói vételekről, amelyeket valójában élvezni is lehet.

Az alapötlet egyszerű: azonosítani azokat az autókat, amelyek értékben, fenntartási költségekben és a tiszta vezetési élmény tekintetében felülmúlják a kategóriájukat, majd megjelölni közülük azokat, amelyek értéke a következő 12 hónapban a legnagyobb valószínűséggel emelkedni fog.

Ami a 2026-os listában különösen érdekes, az az, hogy milyen erősen támaszkodik az 1990-es és a 2000-es évek elejére. A Hagerty szerint ez a korszak képviseli az „analóg modernitás” utolsó, édes időszakát, amikor az autók még valódi teljesítményt, igazi gépészkedést és minimális elektronikus felügyeletet adtak – gyakran kézi sebességváltóval párosítva.

Értéket tekintve nagyon nagy a szórás, vannak százmilliós darabok, és tízmillió alatt hazatolható típusok is. A listából a számunkra legérdekesebb, elérhető autókat válogattuk ki.

Mazda MX-5 (NB generáció): Az NB a “bukólámpás” eredeti bájára épített, de több erőt adott hozzá. Olcsón fenntartható, végtelenül szórakoztató és mindenki szereti – nem csoda, hogy a kereslet minden korosztályban meghaladja a kínálatot. A rozsda komoly ellenség, de az is kihívás, hogy vezetés közben ne vigyorogjunk folyamatosan. Itthon több mint 80 darab akad eladó, az árak kb. 1,3–2,9 millió forint között mozognak, típustól, futástól és állapottól függően.

Volkswagen Golf GTI (Mk3 VR6): A hármas Golf a 174 lóerős, hathengeres motorhanggal igazi nosztalgikus telitalálat az európai piacon. Mivel a fiatalabb rajongók dominálják az érdeklődést, a VR6-os praktikumának és karakterének keveréke végre erősebb piaci értékekben is megmutatkozik. Ez a Golf már ritka darab, nem annyira elterjedt, mint a Mazda MX-5. Bár harmadik generációs Golfból még 70 darabot találunk, VR6-os motorral csupán egyetlen, tuningolt autó keres gazdát.

BMW M5 (E60): Nem olcsó, de ez még elérhető, és akad belőle itthon. A bajorok V10-es szedánja már most legenda, és ezt a fiatalabb vevők is kezdik észrevenni. Az 500 lóerős (507 LE) S85-ös motor kizárólag ehhez az autóhoz készült, dicsőségesen tébolyult, és egyre nagyobb megbecsülésnek örvend, ahogy a BMW egyre távolabb kerül a speciális, szívó M-es motoroktól. Nincs már sok lehetőség V10-es BMW M5-öt venni használtan, összesen két darabot találtunk, ezek ára 8-12 millió forint körül mozog. Igen, komoly összeg, de ma már egy új Dacia Duster is ennyibe kerül, ami finoman szólva kevésbé legendás darab.

A lista többi modellje nálunk igazi egzotikum, nehezen elérhető, vagy tényleg méregdrága ritkaság. Igaz, napjainkban minden megoldható, ha az ember elég energiát, pénzt fektet a projektbe, bármelyik beszerezhető: