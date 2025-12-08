A probléma minden európai nagyvárosban adott, ahol egyre több a kerékpáros. A jelenséget látva a német kormány most úgy döntött itt az idő megvizsgálni a kérdéskört, és kötelezővé tennék azokat az asszisztens rendszereket, amelyek figyelmeztetnek az ajtónyitás veszélyeire. A szándék megvan, de az uniós gépezet fogaskerekei lassan lendülnek mozgásba.

A nemzetközi szakzsargonban csak „dooring”-nak (nagyjából ajtónyitásos baleset) nevezett jelenség – vagyis a kerékpárosokra rányitott ajtó esete – sajnos mindennapos a zsúfolt utakon.

Ezt több országban a sofőrök oktatásával próbálják kiküszöbölni. 2022-ben egy sor új közlekedési szabály között ezt is leírták, bevezették az Egyesült Királyságban. A megelőzés fő módja a holland fogás. Ennek lényege, hogy a kocsi ajtaját az attól távolabb eső kézzel kell kinyitni: ez nálunk azt jelentené, hogy egy balkormányos autóban a sofőrnek jobb kézzel kellene ajtót nyitnia.

Így az utas nem vaktában nyitja ki az autó ajtaját, hanem csak előzetes körültekintést követően. Ezzel elsősorban a kerékpárosokat szeretnék megvédeni, akiket a leginkább veszélyeztet az, hogy épp előttük, féktávolságon belül vágja ki valaki az ajtót.

A szabály nemcsak a sofőrökre vonatkozik, hanem az autó minden utasára, hiszen ők is veszélybe sodorhatják a bringásokat egy óvatlan ajtónyitással.

A németeknek ez nem elég

A német kormány elszánt és ennek a problémának a megoldását nem akarja a sofőrök belátására bízni: Patrick Schnieder (CDU), a szövetségi közlekedési miniszter szóvivője a Rheinische Post-nak elárulta: a háttérben már zajlik a munka, méghozzá nemzetközi szinten.

A szabályozás előkészítése az ENSZ-EGB (UNECE) genfi asztalainál kezdődött meg, ahol a német kormány aktívan lobbizik a szigorításért. A menetrend a szokásos bürokratikus utat járja be:

Először ezen a szinten kell megállapodni a műszaki követelményekről.

Ezt követően emelik be az előírást az európai típusjóváhagyási rendeletekbe.

Onnantól válik kötelezővé minden tagállamban.

Hogy mikor jelenhetnek meg az első, kötelezően ezzel szerelt autók? Erre a minisztérium sem mert pontos dátumot mondani. A protokoll szerint, ha a szabályozás életbe lép, először az újonnan kifejlesztett típusoknál lesz kötelező, majd rá két évre terjesztik ki minden, újonnan forgalomba helyezett autóra. Ez történt az intelligens sebesség asszisztens esetén is.

A statisztikák nem hazudnak

Az ADFC (Általános Német Kerékpárklub) üdvözölte a kezdeményezést. Caroline Lodemann ügyvezető szerint épp itt az ideje, hogy a modern járműtechnika kompenzálja az emberi hibafaktort.

Bár országos statisztika nincs Németországban sem, a nagyvárosi számok beszédesek: Berlinben a kerékpáros balesetek harmadik leggyakoribb oka a szabálytalan kiszállás: 435 ilyen esetet regisztráltak.

Kölnben a tavalyi évben (2024-ben) 120 alkalommal csattantak nyíló ajtónak.

A német autóklub, az ADAC szakmai álláspontja világos: a legtöbb modern autóban már ott vannak a holttérfigyelő szenzorok, a technika tehát adott. A gyártók többsége kínál is kiszállás-figyelmeztető rendszert, csak éppen borsos felárért. Az autóklub szerint, ha a hardver adott, a szoftveres védelmet szériatartozékká kellene tenni. Véleményük szerint azonban rövid távon az oktatás, a holland fogás népszerűsítése, az infrastruktúra fejlesztése, az autósok és kerékpárosok között létrehozott biztonsági sávok csökkenthetik a balesetek kockázatát.