Az adventi időszakban Graz belvárosa különösen népszerű célpont a magyar – és számos európai – turisták körében. Nem mindenki érkezik azonban biztonságos járművel: a grazi rendőrség több külföldi turistabuszt is kénytelen volt kivonni a forgalomból, miután súlyos műszaki hibákat találtak rajtuk – olvasható a ORF cikkében.

Hétvégén a Murpark bevásárlóközpont közelében, a Liebenauer Tangente útszakaszon állítottak fel egy ideiglenes ellenőrzőállomást a hatóságok. Itt rendőrök és tartományi műszaki osztály emberei vizsgálták meg a beérkező turistabuszokat, és ha problémát találtak, a járműveket azonnal a járművizsgáló állomásra irányították.

Minden buszt átvizsgáltak

Az akció során nem válogattak rendszámok szerint: osztrák, szlovén, magyar és horvát buszokat is egyaránt ellenőriztek. Sabri Yorgun rendőrségi szóvivő szerint ezekre az ellenőrzésekre azért van szükség, hogy garantálni tudják az utasok és a közlekedés többi résztvevőjének biztonságát. A szombati akcióban 15 rendőr és hat műszaki szakember vett részt.

Hét súlyos hibát találtak egyetlen buszon

Az egyik ellenőrzött autóbuszon hét súlyos, azonnali beavatkozást igénylő hibát tártak fel. A jármű kormányösszekötő rúdja el volt törve, és más komoly műszaki problémák is voltak. Jörg Ofner, a járművizsgáló állomás vezetője szerint a legsúlyosabb hiba az volt, hogy a jobb első tengely fékje egyáltalán nem működött. Emellett jelentős rozsdásodást is találtak a busz különböző részein.

A hatóságok több esetben a helyszíni bírságot szabtak ki, és egy tucat autóbuszt azonnal kivontak a forgalomból, rendszámukat levették. Claudia Holzer közlekedésért felelős tartományi tanácsos szerint egy erősen leromlott állapotú busz komoly veszélyt jelent, ezért indokolt az azonnali intézkedés.

Villamossal mentek tovább az utasok

A forgalomból kivont buszok utasai villamossal folytatták útjukat a grazi adventi vásárok felé.

Nem mindenki értette a döntést: egy magyar turistacsoport vezetője úgy nyilatkozott, „nem értjük, mi a probléma”.

A hatóságok bejelentették, hogy az ünnepi időszakban továbbra is fokozottan ellenőrzik a városba érkező turistabuszokat.