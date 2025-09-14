Üzemanyagcellás turista buszról rántotta le a leplet a Setra. A Daimler Buses leányvállalata lényegében egy szériagyártású S 517 HD, alternatív hajtásrendszerrel szerelt modellváltozatával lepte meg a közvéleményt. A meglepetés értékét növeli, hogy a német gyártó eddig lényegében titokban tartotta az ezzel kapcsolatos terveket.

Az viszont már kevéssé meglepő, hogy háromtengelyes autóbuszba beépített technológia Mercedes-Benz második generációs, üzemanyagcellás teherautójának főbb komponenseit használja. Ennek megfelelően a 13,9 méter hosszú újdonság 300 kW teljesítményű üzemanyag-cellával van felszerelve. Ez fontos szerepet játszik abban, hogy energiával lássa el a központi, 435 lóerős állandó teljesítményű villanymotort. Ez szinte egyenértékű a dízel változatban alkalmazott 422 lóerős OM 470-es dízelmotor teljesítményével.

Az autóbuszt akkumulátorokkal is ellátták, de kapacitásukat egyelőre nem tették közzé. Ezekben tárolja el a busz az üzemanyagcella működése közben keletkezett, de fel nem használt energiát. Ugyancsak ezek az akkumulátorok felelnek azért, ha az autóbusznak hirtelen nagyobb teljesítményre van szüksége mondjuk egy emelkedőn valő felkapaszkodáskor. Annyi bizonyos, hogy a Setra S 517 HD 46 kilogrammnyi hidrogént képes magával venni, amely körülbelül 800 kilométernyi távolság megtételére elegendő.

Mennyit nyom így az újdonság? A Setra sajtóközleménye szerint az üzemanyag-cellás turista busz össztömege eléri a 24,7 tonnát. Súlyban tehát nem nehezebb, mint a dízelmotorral szerelt társai.

Hogy mennyi idő, mire megjelenhetnek az üzemanyagcellás turista buszok az udvaron, az még kérdéses, de annyi bizonyos, hogy a csoporton belül már nem ez az első ilyen megoldás. Korábban beszámoltunk róla, hogy a Mercedes-Benz Citaro városi buszcsaládnál már elérhető a hidrogénes hatótávnövelés.

Korábban a török Temsa, valamint a spanyol Irizar mutatott be hidrogénnel hajtott turista buszt. A Setra versenytársainak újdonságait ebben a cikkben foglaltuk össze: