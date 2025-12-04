Nagy port kavart egy franciaországi községben, Saubens-ben egy helyi lakó azzal, hogy az egyik villanyoszlopra 4G-s kamerát szerelt fel, hogy azzal tartsa a szemét az autóján. Azzal védekezett a lakó, megelégelte, hogy mindig megrongálják az autóját, ezért döntött úgy, hogy a saját kezébe veszi az irányítást – írja az Autoplus.fr.

A saubens-i kereszteződésben december 2-án, kedden reggel figyeltek fel a kamerára. Jean-Marc Bergia polgármester azonnali hatállyal mozgósította a csendőrséget, hogy távolítsák el a készüléket, ami törvénysértő módon folyamatosan rögzítette az utat és az arra járókat.

Órákkal később az 50-es éveiben járó férfi személyesen jelentkezett a városvezetésnél. Amellett, hogy beismerte a tettét, elmagyarázta, hogy az autója védelmét szem előtt tartva szerelte fel a kamerát. Erre válaszul a polgármester a hatályos – különösen az adatvédelmi – jogszabályokra emlékeztette.

Une caméra surveillant l'espace public à des fins personnelles et posée sur un candélabre là aussi sans autorisation est... Posted by Saubens on Tuesday 2 December 2025

A férfit végül megrovásban részesítették, amiért megsértette mások magánélethez való jogát, megszegte a videós megfigyelésre vonatkozó előírásokat, a GDPR-szabályokat, sőt, az önkormányzat tulajdonában is kárt okozott azzal, hogy feltette a kamerát. Ugyan a férfi bocsánatot kért, a jogi eljárás idejére lefoglalták a kameráját.

Habár a történtek rávilágíthatnának arra is, hogy a köz-, illetve a közúti biztonság nincs a helyzet magaslatán, a település vezetése inkább arról tervezni felvilágosítani a lakókat, milyen, a magánélet védelmére vonatkozó szabályokat hagynak sokszor figyelmen kívül.

Maga a jogsértés is valós, mindemellett a közterület magántulajdonú kamerával történő megfigyelése súlyos következményeket vonhat maga után. Franciaországban ez akár öt év szabadságvesztést és 300 ezer euróig, átszámítva csaknem 115 millió forintig terjedő pénzbírságot jelenthet.

