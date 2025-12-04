Az eszköz mesterséges intelligencia segítségével irányítja a gyalogosokat és a járműveket.

A „Hangxing No. 1” névre keresztelt AI-alapú forgalomirányító robot – amelyet a hangcsoui közlekedésrendészet taktikai egysége (TPTU) fejlesztett – kedden debütált Csöcsiang tartomány fővárosának utcáin, ezzel megkezdve a próbaüzemét.

A robotot nagy felbontású kamerákkal és szenzorokkal szerelték fel, így képes valós időben észlelni a gyakori közlekedési szabálysértéseket, intelligens hangrendszerén keresztül pedig azonnal figyelmezteti a gyalogosokat és a nem motorizált járművek vezetőit a szabályok betartására.

„Még fél méterrel sem léptem át a vonalat, máris rám szólt. Azonnal reagált” – nyilatkozta egy meglepett gyalogos.

„Ha az ember meglátja, tudat alatt is azonnal megáll a várakozó vonal mögött. Szerintem kifejezetten hasznos, ráadásul spórolhat a rendőrség erőforrásaival. Úgy gondolom, ez lesz a jövő trendje” – vélekedett egy motoros.

A szabálysértések kiszűrésén túl a Hangxing No. 1 képes szinkronizálni működését a jelzőlámpákkal is, így segítve hús-vér kollégáit a forgalomirányításban és a rendfenntartásban. Mivel mobilis eszközről van szó, gyorsan átvezényelhető a különböző kereszteződésekbe, ami jelentősen növeli a forgalomirányítás hatékonyságát.

„Jelenleg két üzemmódban működik: vagy az út közepéről irányítja a forgalmat, vagy a kereszteződésekben segíti a tájékozódást” – mondta Zhang Wanzhe rendőrtiszt.

A mesterséges intelligenciával működő robotrendőr egyelőre a kísérleti fázisban van. A tervek szerint a jövőben nagy nyelvi modellel (LLM) is felszerelik majd, ami olyan kényelmi funkciókat tesz lehetővé, mint a fejlett hangalapú interakció és a parancsvezérlés.

Maga a robot nem egy átlagos, “sorozatgyártott” darab, mint amit az Unitree kínálatából akár mi is megrendelhetünk. A konstrukciót a hangcsoui közlekedésrendészet taktikai egysége (TPTU) fejlesztette ki helyi technológiai cégekkel együttműködve. Nagy felbontású kamerákkal figyeli a környezetet, valós időben elemzi a képet (rendszámok, gyalogosok, bukósisak hiánya). Kerekeken gurul, de felső része humanoid jellegű.

Kongóban óriási bádogemberrel próbálkoztak

Hasonló próbálkozás eddig még nem volt a forgalomirányításban, de érdemes megemlíteni a kongói robotzsarut, ami bő tíz éve állt szolgálatba Kinshasa városban. A “robotzsarukat” napelem táplálja, akkumulátoruk pedig éjszakára is elegendő energiát raktároz. Kiállásuk határozottabb, mint a rendőröknek, a napszemüveg pedig barátságos tekintetet kölcsönöz, mögötte viszont kamerákat vannak, így az esetleges szabálysértéseket vissza lehet nézni.

mellkasuk forog, a karjaikban pedig lámpák vannak (piros/zöld), így ők maguk a közlekedési lámpák, csak emberi alakban. Meglepő módon sikeresek voltak, mert az autósok jobban tisztelték őket, mint a sokszor korruptnak tartott hús-vér rendőröket.