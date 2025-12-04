Tapasztaltad már autózás közben, hogy nincs látható oka – például baleset, lezárás, elterelés vagy úton folyó munka –, egyszer csak mégis ott állsz a dugóban és vakarod a fejed, hogy mi a fene történik?

Na, ezt a jelenséget hívják fantomdugónak, vagy más néven szellemdugónak. Az ilyen torlódásoknak nincs egyértelmű oka, általában az emberi viselkedés és a járművek közötti interakció okozza.

Ezt mutatja meg nekünk élőben, valós körülmények között egy Amerikában készült felvétel. 

A videón egy kocsisor látható, amint lassítani kényszerülnek egy egyébként teljesen tiszta, akadálymentes útszakaszon. Semmi nem torlaszolja el a sávokat, balesetnek nyoma sincs, az autók mégis lassítani kezdenek, a sor pedig feltorlódik. A videó pörög tovább, és jól látszik, ahogy a dugó egyetlen autós mögött alakul ki, különösebb indok nélkül.

Elég annyi, hogy egyetlen autó egy pillanatra a fékbe lépjen, a következő sofőr pedig – a reakcióidő miatt – egy töredékmásodperccel később reagál, és kénytelen még nagyobbat fékezni.

Minden egyes reakció egy kicsivel erőteljesebb lesz, míg végül az apró sebességcsökkenés egy teljes „megáll-elindul” hullámmá fajul. A sors iróniája, hogy az a sofőr, aki az első fékezéssel elindította a folyamatot, már árkon-bokron túl jár, mire a mögötte lévők teljesen beállnak.

A Ford tesztelte a teóriát

A Vanderbilt Egyetemmel közösen végeztek egy kísérletet, melyben egy forgalomtól elzárt területre eresztettek rá 36 autót. Az elöl autózók 60 mérföld/órás, tehát megközelítőleg 100 km/óra sebességgel hajtottak, majd 64-re lassultak vissza.

Ezt követően a mögöttük haladó sofőrök eltérő reakcióideje és fékezése miatt hamar torlódás alakult ki. Ezt követően újra eljátszották a tesztet, de ezúttal adaptív távolságtartós tempomattal. Ez hamarabb felmérte a távolságot, mint a sofőrök, ezért sokkal gördülékenyebben estek túl az eseten. Lassultak ugyan, de látható torlódás nem alakult ki a szakaszon. Ez még akkor is működik, amikor a vezetők csupán egyharmada kapcsolta be a tempomatot.

Ahogy a Ford kísérlete is mutatja, tudatos vezetéssel a jelenség megelőzhető.

Próbáljunk meg figyelni arra, hogy ne fékezzünk hirtelen, tartsuk az egyenletes sebességet, ne másszunk rá az előttünk lévőre. Ha elegendő követési távolságot hagyunk, csökkenthetjük a sebességingadozásokat.

Ha van az autónkban távolságtartó tempomat, ami arra is képes, hogy állóra lassítsa az autót, majd újra elinduljon, amikor az előttünk haladó elkezd gurulni, akkor használjuk bátran. Nagyon hasznos dugóban.

 

