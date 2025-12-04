Az ENSZ december 3-át jelölte meg a fogyatékkal élők világnapjaként, hogy ráirányítsa a társadalom figyelmét a sérült személyek társadalmi helyzetére, lehetőségeire és jogaira.

Az Alfa Romeo ehhez kapcsolódva mutatta be azt a fejlesztését, amelyet a Fiat-csoport kutatóközpontjával, a CRF-fel (Centro Ricerche Fiat), valamint a mozgássérültek számára jármű-átalakításokat tervező Fadiel Italianával közösen valósítottak meg.

A különleges kivitelű Tonale, amelyet kifejezetten olyan személyek számára fejlesztettek ki, akik nem tudják használni a kezüket, két alapvető ponton tér el a szériaváltozattól.

Az egyik a pedálos kormányzás. Egy két villanymotorral szerelt, elektromechanikus rendszer teszi lehetővé, hogy a sofőr lábbal kormányozza az autót. A kiépítés teljesen redundáns, azaz a villanymotor, az akkumulátor és a vezérlőelemek egyaránt rendelkeznek biztonsági tartalékkal, a vezető egy TFT kijelzőn keresztül folyamatosan nyomon követheti a rendszer működését.

a videó a hirdetés után indul

A másik az emelt padlókonzol. A 3D nyomtatóval gyártott panelen kapott helyet az összes kezelőszerv: váltótárcsa, duda, ablakemelők, világítás, rögzítőfék, hangvezérlés. Még USB-aljzatokat is találunk itt.

A szerelvények teljesítik az ütközésbiztonsági előírásokat, az autó egyedi típusbizonyítványt kapott az olasz közlekedési minisztériumtól. Ez arra enged következtetni, hogy igény alapján rendelhető az Alfa Romeo Tonale for All (azaz „Tonale mindenkinek”,) azt viszont nem tudjuk, hogy exportra is készítené-e az Alfa Romeo a lábbal kormányozható autót.

Az idén ősszel megújult Tonale az Alfa Romeo alsó-középkategóriás szabadidőjárműve. A modell 175 lóerős, 48 V-os hibrid hajtáslánccal, 190 vagy 270 lóerős plug-in hibriddel, valamint egy 130 lóerős dízellel megvásárolható.