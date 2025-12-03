Az elektromos autókra specializálódott Aspark lekapta a tetőt az Owl névre keresztelt sportautójáról, és ezzel megszületett a világ leggyorsabb, tisztán elektromos roadstere.

Az Owl Roadster négy villanymotor hajtja, amelyek együtt 1953 lóerőt küldenek a kerekekre, a 413 km/órás végsebesség pedig nem sci-fi, hanem gyári adat. A gyorsulás pedig fizikát meghazudtoló:

nulláról száz kilométer/órára kevesebb mint 1,8 másodperc alatt gyorsul fel, de a 300-hoz sem kell több neki tíz másodpercnél!

A látványos rekorddöntésre Lyonban került sor, ahol először állt egymás mellett az Aspark triója: az utcai Owl, a sebességrekordot döntögető SP600, és az új Roadster. Ez komoly mérföldkő a márkának, hiszen ezzel indítják be nagyobb nemzetközi terjeszkedésüket, Európában és a Közel-Keleten.

A Roadster technikája lényegében megegyezik a kupé változatéval:

teljes karbon monocoque váz,

aktív aerodinamikai elemek,

állítható futómű,

karbon-kerámia fékek.

A nyitott tetős Owl pusztán igazi ütőlap lehetne az autóskártyában: 1,78 másodperc 100-ig, 4,76 másodperc 200-ig, 9,74 másodperc 300-ig. A végsebesség 413 km/óra (bár közúton 350-nél korlátozzák), a hatótáv pedig nagyjából 250 kilométer a 69 kWh-s akkumulátorral. De ezt az autót a vásárlók nem hosszú túrázáshoz fogják vásárolni, sokkal inkább a villanyhajtás extrém dimenzióinak demonstrálására.

Az Owl Roadsterből mindössze 20 darab készül, az ára pedig 3,5 millió dollár fölött lesz, ez átszámítva 1,1 milliárd forint.

Az Aspark tehát nem egyszerűen piacra dobott egy “kabriót”, inkább feltekerték az elektromos autózás volumenét a maximumra és hagyták, hogy a világ meghallja.