Az, hogy a leggyorsabb elektromos autók már több mint 400 km/órával száguldanak, már régóta nem meglepő. Ebben a mutatóban már hosszú ideje a Rimac Nevera volt a csúcstartó, mely 2022 novemberében állította fel a 412 km/órás rekordot. A horvát szupersportkocsi uralmának azonban vége, a helyét ugyanis az Aspark SP600 vette át.

Ahogyan most, úgy a 2017-es Frankfurti Autószalonon is a semmiből bukkant fel a japánok modellje. Utána évekig csönd volt az elektromos hajtású hiperautó körül, arra is csak 2019 végén derült fény, valójában milyen fenevadról van szó. Akkor 50 darabot terveztek gyártani a lapos formájával és felfelé nyíló ajtajaival igencsak feltűnő, négy elektromos motorral felvértezett Aspark Owlból, mely az 1984 lóerős teljesítmény és a 2000 Nm-es nyomaték mellett jócskán 2 másodperc alatti gyorsulást és 400 km/óra körüli végsebességet ígért.

Ezt a célt azonban nem kevéssel sikerült túlszárnyalni: 438,7 km/órával hasított az időközben SP600-ra keresztelt modell egy németországi tesztpályán.

Technikai fronton az olasz Manifattura Automobili Torino (M.A.T.) volt a japánok segítségére, így a rekorddöntéshez használt Aspark is Olaszországban készült el. Arra nem tért ki a közlemény, miben és mennyire tér el az SP600 a modell korábban látott változataitól, viszont aminek örülhetnek a Rimacnál, hogy a japán-olasz együttműködés egyelőre csak az abszolút rekordtól fosztotta meg őket, a közútitól nem, mivel az Aspark csak zárt pályán vezethető.

A rekorddöntéshez szükség volt a túraautó-világbajnokságon (WTCC) is megfordult korábbi GT-pilóta Marc Basseng, valamint a Bridgestone közreműködésére is. A 45 éves versenyző szolgálatait a volán mögött kamatoztatták, míg a japán gumigyártó egyedi tervezésű Potenza Race gumiabroncsokkal járult hozzá a sikerhez.

A rekorddöntésről készült videó itt nézhető meg: