Azokban a családokban, ahol a csemete a felnőttkorhoz közelítve már szeretne a volán mögé ülni, remek ajándék lehet a 18. születésnapra egy autó. Érdemes azonban minden apró részletre figyelni a kellemetlenségek elkerülése érdekében. Ez az, amit nem tettek meg annak a 18 éves brit lánynak a szülei, aki úgy kezdte meg felnőttkorát, hogy rögtön büntetést kapott.

A walesi lány nem csinált semmi rosszat, legalábbis nem tudott róla – hogy is tudhatott volna, hiszen az autó létezéséről sem volt fogalma. Szülei azonban hibáztak, amikor nem fizették be a már megvásárolt és már a lány nevére íratott autó után a megfelelő adókat. Mindössze egy 1,67 fontos (725 forintos) tételről volt szó egyébként.

Az ügyet azok után, hogy nem érkezett meg az összeg, egy olyan eljárás keretében tárgyalta meg az igazságszolgáltatás, hogy az érintettet nem is értesítették erről a folyamat közben. Ez bevett módszer az Egyesült Királyságban az apróbb ügyeknél, számos be nem fizetett számlához kötődő történetet rendeznek így.

Ám ahogy arra a The Standard felhívja a figyelmet, a gépezet olykor akadozik, és hihetetlenül szigorú ítéletek születnek. A lány esete is ebbe a kategóriába tartozik, tekintve, hogy emiatt bekerült a bűnügyi nyilvántartásba, és hiába minden magyarázat, végül hat hónap próbaidővel helyezték feltételes szabadlábra.