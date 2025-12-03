Egy 69 éves férfi kiengedett egy autót a helyről, az indexével pedig jelezte, hogy oda akar beállni. Amint azonban felszabadult a hely, egy nő bevágott elé, elfoglalva az üres parkolóhelyet.

A nyugdíjas férfi számonkérte a nőt, aki ezt nem nézte jó szemmel, és a vita hevében egy dezodorral többször arcon fújta vitapartnerét. A sértett inkább hátat fordított, és beült a kocsijába, azonban idegességében nem tolatni kezdett, hanem nekikoccant a 32 éves nő autójának.

a videó a hirdetés után indul

Az incidenst a nő anyósülésen helyet foglaló édesanyja sem hagyta szó nélkül, aki ütni kezdte a férfi autóját, majd letörte a visszapillantó tükrét.

A tatabányai nyomozók garázdaság miatt hallgatták ki a két nőt. A 49 éves, idősebb asszony beismerte és megbánta tettét, míg 32 éves lánya tagadta a terhére rótt bűncselekményt.