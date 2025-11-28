Úgy döntött egy szabálytalan parkolás miatt megbírságolt autós Óbudán, hogy nem várja meg, amíg a kerékbilincs hivatalos úton kerül le az autójáról.

Talán sietett, talán más oka volt erre, mindenesetre gyorsan leszerelte az autóról a lezárt kereket, odatámasztotta egy fa tövébe, majd a pótkerékkel ment tovább a dolgára.

A közterület-felügyeletnek azonban akadt egy rossz híre a megbírságolt autós számára. Közleményben jelezte a társaság, hogy a tartozást nem lehet kicserélni pótkerékre. A bírság marad, sőt ezzel a lépéssel új fejezet is kezdődött a történetben ‒ írta a felügyelet, de az nem derült ki, hogy pontosan mire céloztak ezzel.