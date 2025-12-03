A siófoki rendőrkapitányság egyenruhásai december 3-án, Tab belterületén állítottak meg egy autóst, aki a megengedett 50 helyett 150 km/h-s sebességgel száguldott.

A súlyos kihágást a jogszabály a maximális büntetéssel szankcionálja, ami nyolc előéleti pontot és 468 ezer forint közigazgatási bírságot jelent.

A 35 éves siófoki férfi a helyszínen nem ismerte el a gyorshajtást, ezért a járőrök előállították. A siófoki rendőrkapitányságon gyorsított eljárásban bírálták el a szabályszegést, ahol a sofőrt változatlanul a kiszabott maximális büntetéssel sújtották.